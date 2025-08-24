< sekcia Ekonomika
Čína pripravuje nové pravidlá pre internetové obchody
Cieľom je podporiť transparentnosť a férovú tvorbu, oznámila v nedeľu Národná komisia pre rozvoj reformy.
Autor TASR
Peking 24. augusta (TASR) - Čína pripravuje nové pravidlá pre cenotvorbu platforiem, ktoré na internete ponúkajú tovary a služby. Cieľom je podporiť transparentnosť a férovú tvorbu, oznámila v nedeľu Národná komisia pre rozvoj reformy. Po sérii sťažností obchodníkov a spotrebiteľov na nespravodlivé alebo zavádzajúce ceny veľkých platforiem zároveň požiadala verejnosť o pripomienky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pravidlá od prevádzkovateľov internetových platforiem vyžadujú, aby „dodržiavali jasné cenové predpisy, zvýšili transparentnosť cenových pravidiel a bezodkladne zverejňovali zmeny poplatkov,“ uviedla komisia.
Giganti čínskeho internetového obchodu opakovane čelia sťažnostiam obchodníkov, ktorí ich obviňujú z nekalého manipulovania s cenami s cieľom zvýšiť predaj, zatiaľ čo spotrebitelia upozorňujú na zavádzajúce reklamy. V roku 2021 čínske úrady vymerali rekordnú pokutu 2,75 miliardy dolárov (2,37 miliardy eur) za porušenie protimonopolných pravidiel. Spoločnosť priznala pochybenia a súhlasila so zaplatením pokuty.
(1 EUR = 1,1608 USD)
