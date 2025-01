Čína pripravuje pôdu pre možnú odvetu za clá EÚ

Peking 9. januára (TASR) - Opatrenia Európskej únie (EÚ) na ochranu jej firiem pred zahraničnými dotáciami sú prekážkou obchodu a investícií, vyhlásilo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Ide o najnovšie vyjadrenie Pekingu v jeho prebiehajúcom obchodnom spore s európskym blokom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok zverejnilo závery svojho vyšetrovania v prípade nariadenia EÚ o zahraničných dotáciách. Za hlavný problém pritom označilo "selektívnu implementáciu". Vyšetrovanie sa začalo v júli minulého roka po tom, čo EÚ zaviedla clá na dovoz elektrických vozidiel z Číny.



Peking nešpecifikoval žiadne kroky, ktoré plánuje po skončení vyšetrovania podniknúť. Predtým však uviedol, že ak budú zahraničnú politiku určovať obchodné bariéry, bude viesť bilaterálne aj multilaterálne rokovania na urovnanie sporov. Mohol by takisto prijať "vhodné opatrenia", ktoré by podľa ministerstva obchodu mohli zahŕňať aj "odvetné kroky".



Che Ja-tung, hovorca ministerstva obchodu, na brífingu neskôr vo štvrtok povedal bez poskytnutia podrobností, že Peking podnikne kroky, napríklad požiada EÚ o rozhovory.



Čína začala vyšetrovanie po tom, ako EÚ zaviedla dodatočné clá na elektromobily vyrobené v Číne až do výšky 35 %, čím sa celkové clá na niektoré čínske vozidlá vyšplhali až na 45 % . Dôvodom sú dotácie od Pekingu, ktoré poskytli čínskemu priemyslu elektrických vozidiel nespravodlivú výhodu.



Číne sa však nepáči, že EÚ začala hĺbkové vyšetrovanie iba čínskych spoločností, spolu s nečakanými inšpekciami a ďalšími prísnymi opatreniami na presadzovanie práva voči čínskym firmám. To podľa Pekingu znamená, že "s čínskymi výrobkami sa v procese vývozu do EÚ zaobchádza horšie ako s výrobkami z tretích krajín," uviedlo ministerstvo obchodu.



Jens Eskelund, prezident Obchodnej komory Európskej únie v Číne, obhajoval kroky Bruselu. Uviedol pritom, že sú "zamerané na boj proti deformujúcim účinkom, ktoré môžu mať dotácie, pričom ich cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre firmy na jednotnom trhu EÚ."



Pravidlá EÚ dávajú Bruselu právomoc preverovať dotácie, ktoré považuje za schopné deformovať trhy v 27-člennom bloku. Regulačné orgány môžu udeľovať pokuty, pozastaviť výberové konania alebo priamo blokovať prevzatia firiem.



Na základe tohto zákona začala EÚ minulý rok vyšetrovanie čínskeho výrobcu vlakov, ktorý plánoval predať vlaky Bulharsku, čo spôsobilo, že spoločnosť odstúpila. Európska komisia vlani vykonala raziu aj v kanceláriách čínskeho dodávateľa bezpečnostných zariadení Nuctech v Poľsku a v Holandsku.