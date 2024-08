Čína pripúšťa, že baltský plynovod zničila loď pod vlajkou Hongkongu

Peking 12. augusta (TASR) - Čína údajne pripúšťa, že plynovod v Baltskom mori medzi Fínskom a Estónskom v minulom roku "nešťastnou náhodou" zničila loď, ktorá sa plavila pod vlajkou Hongkongu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes, ktorý sa odvoláva na článok v novinách South China Morning Post.



Začiatkom októbra 2023 boli zistené značné škody spôsobené ľudskou činnosťou na plynovode Balticconnector, ktorý spája Fínsko a Estónsko. Opravy stáli niekoľko miliónov eur. Okrem toho boli poškodené aj dva podmorské telekomunikačné káble medzi oboma krajinami.



Noviny napísali, že čínske úrady vykonali interné vyšetrovanie, podľa ktorého nehoda bola dôsledkom silnej búrky. Výsledky vyšetrovania zaslali Fínsku a Estónsku. Hovorkyňa estónskeho prokurátora však uviedla, že interné zistenia čínskych úradov nemožno použiť ako dôkaz.



Fínsko a Estónsko stále vedú spoločné vyšetrovanie zamerané na kontajnerovú loď New Polar Bear, ktorá sa v čase udalosti plavila pod vlajkou Hongkongu. Jej registrovaným vlastníkom je čínska firma New Shipping Line.



Úrady v oboch európskych krajinách vyzvali Peking, aby odpovedal na ich naliehavé žiadosti o informácie o lodi.



"Vyšetrovanie stále prebieha a konečné závery, čo stálo za týmito incidentmi (technická porucha, nedbalosť, úmyselný čin), bude možné urobiť až po dokončení všetkých potrebných vyšetrovacích opatrení, a to bude ešte trvať nejaký čas," uvádza sa vo vyhlásení fínskeho Národného úradu pre vyšetrovanie (NBI).



Čínske ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo na žiadosť o komentár.



Podľa európskych vyšetrovateľov nákladná loď New Polar Bear, smerujúca do Petrohradu, ťahala po morskom dne uvoľnenú kotvu, ktorá v noci 7. októbra alebo ráno 8. októbra 2023 poškodila plynovod aj dva telekomunikačné káble medzi Fínskom a Estónskom.



Vyšetrovatelia a experti našli vlani na morskom dne stopu, ktorá viedla k poškodenému plynovodu. Fínske námorníctvo neskôr z morského dna vylovilo aj ťažkú šesťtonovú kotvu. Našli sa na nej "stopy, ktoré naznačujú, že bola v kontakte s plynovodom".



V novembri minulého roka fínske úrady uviedli, že Peking sa zaviazal plne spolupracovať pri vyšetrovaní.



K incidentu došlo viac ako rok po invázii Ruska na Ukrajinu, pričom Čína aj naďalej udržuje úzke vzťahy s Moskvou. To viedlo k zhoršeniu jej vzťahov s Európskou úniou.



Poškodenie potrubia vyvolalo tiež ďalšie znepokojenie ohľadom zraniteľnosti podmorskej infraštruktúry. Nasledovalo totiž po zničení plynovodov Nord Stream 1 a 2, spájajúcich Rusko a Nemecko, v septembri 2022 po sérii výbuchov, ktoré stále neboli objasnené.