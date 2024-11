Čína rozšíri vyšetrovanie pri dovoze mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ

Peking 22. novembra (TASR) - Čína v piatok oznámila, že rozšíri rozsah svojho antisubvenčného vyšetrovania dovozu mlieka a mliečnych výrobkov z Európskej únie (EÚ) tak, aby pokryl ďalšie dotačné programy Únie, ako aj programy v Dánsku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Druhá najväčšia svetová ekonomika začala v auguste antisubvenčné vyšetrovanie v prípade dovozu niektorých syrov, mlieka a smotany z EÚ. Reagovala tak na plány Bruselu zaviesť clá pre dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne.



Nové clá EÚ až do výšky 35,3 % na čínsky dovoz elektrických vozidiel, nad rámec už existujúcich ciel vo výške 10 % na dovoz áut do EÚ, nadobudli účinnosť 30. októbra. Čína pritom nalieha na niektoré vlády v EÚ, aby "postrčili" Európsku komisiu k riešeniu prijateľnému pre obe strany.



V piatok čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že sa rozhodlo zahrnúť ďalšie otázky o dotačných programoch do dotazníkov, ktoré zaslalo firmám z EÚ ako súčasť svojho vyšetrovania na základe žiadosti čínskeho mliekarenského priemyslu.



Tento dodatok nezahŕňa nové mliečne výrobky a zohľadňuje tvrdenia členov EÚ aj konzultácie so zástupcami EÚ, uvádza sa vo vyhlásení. "Dňa 19. novembra mali vyšetrovacie orgány konzultácie so zástupcami EÚ o nových programoch, ktoré sa majú pridať," uvádza sa v správe.



Podľa čínskych colných údajov EÚ je po Novom Zélande druhým najväčším dovozcom mliečnych výrobkov do Číny.



Čína bola vlani druhou najväčšou destináciou pre export sušeného odstredeného mlieka a štvrtou pre maslo a sušené plnotučné mlieko, ukázali údaje EÚ.