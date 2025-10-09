Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína rozširuje kontroly vývozu vzácnych zemín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Nový pravidlám podlieha aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.

Peking 9. októbra (TASR) - Čína rozširuje svoje kontroly vývozu vzácnych zemín. Ministerstvo obchodu vo štvrtok oznámilo, že technológie a odborné znalosti potrebné na ťažbu, spracovanie a recykláciu týchto surovín možno previesť do zahraničia len na základe povolenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.

Nový pravidlám podlieha aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy. Ministerstvo obchodu v osobitnom oznámení uviedlo, že vývozným obmedzenia budú prvýkrát podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Firmy, ktoré vyvážajú takýto tovar do iných krajín, budú musieť od 1. decembra požiadať o povolenie od čínskych úradov. Všeobecne podľa ministerstva platí, že vývoz určený na vojenské účely nebude schválený.

Čína je svetovým lídrom v produkcii vzácnych zemín, ktoré sa používajú na výrobu magnetov nevyhnutných pre elektroniku, automobilový a obranný priemysel. Peking od apríla vyžaduje od obchodníkov, aby pred vývozom strategických materiálov získali licencie. Toto opatrenie sa považuje za reakciu na obmedzenia USA na dovoz čínskych tovarov.
