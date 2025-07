Čína rozširuje svoj vplyv v Ázii po znížení pomoci zo Západu

Peking 20. júla (TASR) - Čína sa chystá rozšíriť svoj vplyv v juhovýchodnej Ázii po tom, ako administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalší západní darcovia znížili svoju pomoc regiónu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v nedeľu zverejnil think tank Lowy Institute. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Región je v neistej situácii, čelí škrtom oficiálnych rozvojových financií zo Západu, ako aj represívnym clám USA, uviedol Lowy Institute so sídlom v Sydney. Pokles západnej pomoci tak prináša riziko väčšej úlohy Číny. No aj ďalší ázijskí donori môžu získať väčší význam v regióne.



Celkové oficiálne financovanie rozvoja juhovýchodnej Ázie vrátane grantov, pôžičiek s nízkymi úrokmi a iných pôžičiek, dosiahlo v roku 2023 len „skromných“ 29 miliárd USD (24,89 miliardy eur), uvádza výročná správa.



Trump však tento rok zastavil rozvojovú pomoc v hodnote približne 60 miliárd USD. Aj sedem európskych krajín vrátane Francúzska a Nemecka i samotnej Európskej únie oznámilo zníženie pomoci v rokoch 2025 až 2029. Spojené kráľovstvo uviedlo, že znižuje ročnú pomoc o 7,6 miliardy USD, keďže presmeruje peniaze na obranu.



„Tieto škrty tvrdo zasiahnu juhovýchodnú Áziu. Chudobnejšie krajiny a priority sociálneho sektora, ako sú zdravie, vzdelávanie a podpora občianskej spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na financovanie zo zahraničia, pravdepodobne stratia najviac,“ uvádza sa v správe.



Väčšina oficiálnej rozvojovej pomoci pritom končí v ázijských krajinách s vyššími príjmami. Chudobnejšie štáty ako Východný Timor, Kambodža, Laos a Mjanmarsko zostávajú pozadu. Tým sa prehlbuje priepasť v regióne, ktorá by mohla oslabiť dlhodobú stabilitu, spravodlivosť a odolnosť, konštatuje think tank.



Napriek výraznému hospodárskemu rastu vo väčšine krajín juhovýchodnej Ázie tam približne 86 miliónov ľudí stále žije z príjmu nižšieho ako 3,65 USD denne.



Prílev financií na rozvoj juhovýchodnej Ázii sa tak môže presmerovať a namiesto zo Západu bude prúdiť z východu, najmä z Číny. A vzhľadom na to, že obchodné vzťahy regiónu s USA zoslabli, prináša to ďalšie priaznivé podmienky pre Peking. „Relatívny význam Číny ako aktéra rozvoja v regióne sa zvýši, keď klesá podpora Západu,“ uviedol inštitút.



Financie od Číny na rozvoj juhovýchodnej Ázie vzrástli v roku 2023 o 1,6 miliardy USD na 4,9 miliardy USD. Väčšinou išlo o veľké projekty infraštruktúry, ako sú železničné prepojenia v Indonézii a Malajzii.



Čínske sľuby financií pre ďalšie infraštruktúrne projekty v juhovýchodnej Ázii sa štvornásobne zvýšili na takmer 10 miliárd USD, najmä v dôsledku oživenia projektu veľkého prístavu v Mjanmarsku.



Naopak, západné projekty rozvoja infraštruktúry v regióne sa v ostatných rokoch neuskutočnili, uviedla štúdia. Západ tiež požaduje, aby sa do ďalších projektov v regióne premietol prechod na čistú energiu, keďže juhovýchodná Ázia závislá od uhlia je hlavným zdrojom rýchlo rastúcich emisií.



(1 EUR = 1,165 USD)