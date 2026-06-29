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Čína rozširuje vývozne obmedzenia zamerané na japonské organizácie
Čína zaradila 20 japonských organizácií na zoznam subjektov, ktoré podliehajú obmedzeniam pri vývoze tovaru s civilným aj vojenským využitím.
Autor TASR
Peking 29. júna (TASR) - Čína zaradila 20 japonských organizácií na zoznam subjektov, ktoré podliehajú obmedzeniam pri vývoze tovaru s civilným aj vojenským využitím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Novopridané organizácie, medzi ktorými sú aj veľké spoločnosti, prispeli k „posilneniu vojenských schopností Japonska“, oznámilo v pondelok čínske ministerstvo obchodu. Medzi dotknutými subjektmi sú napríklad Japonský národný inštitút obranných štúdií alebo dcérske spoločnosti výrobcu elektroniky a elektrických zariadení Mitsubishi Electric. Vývozné obmedzenia slúžia „na ochranu národnej bezpečnosti a národných záujmov, ako aj na splnenie medzinárodných záväzkov,“ dodalo ministerstvo.
Ďalších 20 japonských organizácií sa dostalo na zoznam monitorovaných subjektov. To od exportérov vyžaduje, aby vykonali posúdenie rizík a zaručili, že tovar, ktorý môže maž dvojaké použitie, neposilní vojenské spôsobilosti Japonska.
Čína je najväčším svetovým producentom a spracovateľom kovov vzácnych zemín. Tie sú kľúčové pre produkty, ako sú elektrické vozidlá, smartfóny a lasery. Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa výrazne zhoršili od nástupu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej do úradu. Ta pohrozila vojenskou intervenciou v prípade, ak sa Čína pokúsi násilnou cestou získať ostrov Taiwan pod svoju kontrolu.
Novopridané organizácie, medzi ktorými sú aj veľké spoločnosti, prispeli k „posilneniu vojenských schopností Japonska“, oznámilo v pondelok čínske ministerstvo obchodu. Medzi dotknutými subjektmi sú napríklad Japonský národný inštitút obranných štúdií alebo dcérske spoločnosti výrobcu elektroniky a elektrických zariadení Mitsubishi Electric. Vývozné obmedzenia slúžia „na ochranu národnej bezpečnosti a národných záujmov, ako aj na splnenie medzinárodných záväzkov,“ dodalo ministerstvo.
Ďalších 20 japonských organizácií sa dostalo na zoznam monitorovaných subjektov. To od exportérov vyžaduje, aby vykonali posúdenie rizík a zaručili, že tovar, ktorý môže maž dvojaké použitie, neposilní vojenské spôsobilosti Japonska.
Čína je najväčším svetovým producentom a spracovateľom kovov vzácnych zemín. Tie sú kľúčové pre produkty, ako sú elektrické vozidlá, smartfóny a lasery. Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa výrazne zhoršili od nástupu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej do úradu. Ta pohrozila vojenskou intervenciou v prípade, ak sa Čína pokúsi násilnou cestou získať ostrov Taiwan pod svoju kontrolu.