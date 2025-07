Čína sa bude snažiť „posilniť spoluprácu“ na rokovaniach s USA

Peking 23. júla (TASR) - Čína sa bude snažiť „posilniť spoluprácu“ so Spojenými štátmi na obchodných rokovaniach v Štokholme na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„Na základe rovnosti, rešpektu a vzájomného prospechu posilníme konsenzus, znížime nedorozumenia, posilníme spoluprácu a budeme podporovať stabilný, zdravý a udržateľný rozvoj čínsko-amerických vzťahov,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.



Minister financií USA Scott Bessent v utorok (22. 7.) uviedol, že sa budúci týždeň stretne so svojimi čínskymi kolegami v Štokholme na rokovaniach o clách a zvažuje predĺženie termínu na návrat ciel na vyššie úrovne, ktorým je zatiaľ 12. august.



Washington a Peking začiatkom tohto roka vystupňovali zavádzanie ciel na vzájomný vývoz, ktoré prekročili 100 %, čo zastavilo obchod medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.



Po stretnutí vysokých predstaviteľov v Ženeve v máji sa však obe strany dohodli na dočasnom znížení svojich colných sadzieb v rámci deeskalácie, ktorá má vypršať na budúci mesiac. Predstavitelia oboch krajín sa stretli aj v júni v Londýne.



„Platnosť tejto dohody vyprší 12. augusta a v pondelok a utorok budem v Štokholme so svojimi čínskymi kolegami a budeme rozhodovať o jej pravdepodobnom predĺžení,“ povedal Bessent v rozhovore. Poznamenal, že Washington sa chce rozprávať aj o širšej škále tém vrátane čínskych nákupov iránskej a ruskej ropy.