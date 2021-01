Čína sa pokúsila potrestať štáty EÚ za blokádu Huawei

Peking 11. novembra (TASR) - Čína sa v rámci investičnej dohody, ktorú nedávno podpísala s Európskou úniou (EÚ) po siedmich rokoch rozhovorov, snažila potrestať krajiny EÚ za obmedzenie alebo blokovanie prístupu čínskym telekomunikačným spoločnostiam, ako je Huawei, na ich trh.



Podľa návrhu dohody, ktorý v pondelok získala agentúra DPA, však EÚ zmarila plán Pekingu vložiť do konečného dokumentu príslušnú klauzulu.



Čína si totiž chcela vyhradiť právo odoprieť výhody čiastočného otvorenia svojho telekomunikačného sektoru investorom z krajín, ktoré „blokujú alebo svojvoľne diskriminujú čínske telekomunikačné podniky z hľadiska zákona alebo politiky“.



Táto pasáž v návrhu textu z 11. decembra bola nakoniec vyčiarknutá. A Európska komisia a Čína 30. decembra 2020 oznámili, že uzavreli komplexnú investičnú dohodu. Obe strany stále finalizujú text dohody a dokončujú právne detaily.



Dohodu musia tiež schváliť aj členské štáty EÚ a Európsky parlament, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Stihla už pritom vyvolať odpor. Jej kritici tvrdia, že nedáva Bruselu dostatok právomocí na riešenie obáv z dodržiavania ľudských práv a pracovných postupov v Číne.



Tím nastupujúceho amerického prezidenta Joea Bidena vyjadril tiež výhrady k dohode a uviedol, že by bolo lepšie, keby USA a Európa držali v prípade Číny spolu. Čínsko-európska dohoda vyvolala totiž obavy, že môže „vraziť klin“ do transatlantických vzťahov.



Táto dohoda ponúkne európskym spoločnostiam prístup na predtým uzavreté alebo prísne regulované čínske trhy a uľahčí čínske investície v Európe. Bude zahŕňať aj ustanovenie o rovnakých podmienkach, ktoré má zabrániť, aby štátna pomoc v Číne podkopala hospodársku súťaž.