Čína sa rozhodne postaví proti jednostranným sankciám G7

Peking 11. júna (TASR) - Čína sa rozhodne postaví proti všetkým jednostranným sankciám. Uviedlo to v utorok čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na varovanie skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) pred sankciami proti čínskym bankám a nebankovým subjektom, ktoré pomáhajú Rusku s vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína prijme všetky potrebné opatrenia, aby pevne chránila legitímne práva a záujmy čínskych podnikov, uviedla hovorkyňa ministerstva Lin Ťin na pravidelnej tlačovej konferencii.



Podľa zdrojov z Washingtonu sú USA pripravené oznámiť nové sankcie voči čínskym finančným inštitúciám a nebankovým subjektom, ktoré sú súčasťou "technologických a tovarových kanálov" a zásobujú ruskú armádu. Nie je jasné, či bude zvyšok G7 nasledovať USA.



Očakáva sa, že lídri G7 (USA, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko), ktorí sa zídu na samite 13. až 15. júna v Taliansku, sa počas súkromných stretnutí zamerajú na hrozbu, ktorú pre vojnu na Ukrajine predstavuje rastúci čínsko-ruský obchod, a na to, čo s tým robiť.



Podľa amerického predstaviteľa tieto rozhovory pravdepodobne vyústia do vyhlásenia, ktoré sa bude týkať čínskych bánk. Neočakáva sa však, že USA a ich partneri z G7 počas samitu prijmú okamžité represívne opatrenia proti ktorýmkoľvek bankám, ako je napríklad obmedzenie ich prístupu k systému zasielania správ SWIFT alebo odrezanie prístupu bánk k doláru.



Obavy z možnosti sankcií už spôsobili, že veľké čínske banky obmedzili platby za cezhraničné transakcie zahŕňajúce Rusov, alebo úplne ustúpili od akejkoľvek účasti na takýchto transakciách.



To prinútilo čínske firmy, aby sa obrátili na malé banky na hraniciach a podnietilo používanie iných finančných kanálov alebo zakázaných kryptomien. Západní predstavitelia sa obávajú, že niektoré čínske finančné inštitúcie stále uľahčujú Rusku obchod s tovarom s dvojitým civilným a vojenským využitím.



Peking obvinil Washington z nepodložených tvrdení o tom, čo považuje za normálne obchodné výmeny s Moskvou.