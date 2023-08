Čína sa snaží dostať k nemeckej technológii cez licencie

Berlín 9. augusta (TASR) - Čína sa snaží získať prístup k nemeckým technológiám cez licencie, keďže regulácia investícií do kritickej infraštruktúry v Nemecku jej sťažuje akvizície v tomto sektore. Uviedli to v stredu noviny Handelsblatt s odvolaním sa na štúdiu ekonomického inštitútu IW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



IW zistil, že príjmy Nemecka z licencií v Číne sa v roku 2022 viac ako strojnásobili v porovnaní s rokom 2014 a oproti roku 2020 bol nárast približne polovičný.



"To je jasná prvá indícia, že čínske spoločnosti hľadajú nový spôsob, ako získať prístup k nemeckým technológiám," povedal Jürgen Matthes, vedúci oddelenia výskumu globálnych a regionálnych trhov IW.



Technické licencie sú jedným zo spôsobov, ako sa Čína môže pokúsiť dostať k technológiám cez "zadné vrátka", skonštatoval.



Nemecká vláda presadzuje voči Číne politiku "znižovania rizika" a prílišnej jednostrannej závislosti, aby sa vyhla podobným problémom, ako pri zastavení dodávok plynu z Ruska po vypuknutí vojny na Ukrajine. No zároveň uznáva dôležitosť vzťahov s druhou najväčšou svetovou ekonomikou.



Informačné technológie a telekomunikácie pritom považuje Nemecko za súčasť kritickej infraštruktúry a obzvlášť citlivé oblasti. Vláda v súčasnosti plánuje prísnejšie pravidlá na ochranu tejto kritickej infraštruktúry pred cudzím vplyvom.