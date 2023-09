Čína sa snaží presvedčiť Taliansko o výhodách Novej hodvábnej cesty

Peking 5. septembra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v pondelok (4. 9.) snažil presvedčiť talianskeho kolegu Antonia Tajaniho o výhodách čínskej iniciatívy Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI), keďže Rím zvažuje, či dohodu s Pekingom obnoví. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Wang I na stretnutí s Tajanim uviedol, že bilaterálny obchod vzrástol z 50 miliárd USD (46,29 miliardy eur) takmer na 80 miliárd USD, pričom taliansky export do Číny sa za uplynulých päť rokov zvýšil približne o 30 %. Tieto údaje však neboli potvrdené a nová talianska konzervatívna vláda spochybnila výhody čínskych infraštruktúrnych projektov.



Taliansko v roku 2019 ako jediná európska krajina podpísalo iniciatívu BRI pod vedením vtedajšieho premiéra Giuseppa Conteho a neočakáva sa, že bude predĺžená na konci tohto roka.



Podľa čínskej tlačovej agentúry Sinhua Wang I povedal Tajanimu, že "Čína a Taliansko by mali udržiavať správny spôsob vzájomných vzťahov so vzájomným rešpektom a dôverou tvárou v tvár geopolitickým nepokojom a že Čína je pripravená tlačiť na stabilný rozvoj vzťahov medzi Pekingom a Rímom".



Talianska tlačová agentúra ANSA zase citovala Tajaniho, podľa ktorého "Taliansko je zástancom dialógu s Pekingom na úrovni Európskej únie a úprimného otvoreného dialógu o zásadách a právach".



Čína propaguje iniciatívu BRI ako úspešnú pri budovaní infraštruktúry v rozvíjajúcich sa krajinách. Kritici však tvrdia, že BRI buduje "projekty márnosti" v krajinách, ktoré potrebujú odstrániť chudobu a základné služby, zatiaľ čo miestnym vládam zostali obrovské dlhy voči čínskym štátnym bankám na základe zmlúv, ktoré sú zahalené rúškom tajomstva.



(1 EUR = 1,0801 USD)