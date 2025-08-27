< sekcia Ekonomika
Čína sa snaží strojnásobiť produkciu čipov pre umelú inteligenciu
Spoločnosť Huawei plánuje do konca roka spustiť produkciu v závode určenom na výrobu čipov pre umelú inteligenciu.
Autor TASR
Peking 27. augusta (TASR) - Čínski výrobcovia sa snažia strojnásobiť domácu produkciu čipov pre umelú inteligenciu do roku 2026. Ponáhľajú sa tak znížiť závislosť od čipov americkej spoločnosti Nvidia. Uviedol to v stredu hospodársky denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Spoločnosť Huawei plánuje do konca roka spustiť produkciu v závode určenom na výrobu čipov pre umelú inteligenciu. A v roku 2026 by mali byť spustené ďalšie dva závody, uviedli noviny s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Závody sú navrhnuté špeciálne na podporu spoločnosti Huawei, ale ich vlastníctvo zostáva nejasné. Huawei pre FT uviedol, že nemá v pláne vybudovať vlastné závody.
Kombinovaná produkcia troch potenciálnych závodov by mohla prekonať súčasnú výrobnú kapacitu podobných liniek u najväčšieho čínskeho výrobcu čipov, spoločnosti Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), uviedol FT. SMIC plánuje v budúcom roku zdvojnásobiť výrobnú kapacitu 7-nanometrových čipov, ktorých najväčším odberateľom je Huawei, uvádza sa v správe.
Peking zrýchľuje prácu na domácej produkcii čipov pre umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú procesory, ktoré by mohli konkurovať výkonu špeciálneho čipu Nvidia H20 určeného pre vývoz do Číny. Vláda v Pekingu však vyjadrila obavy o bezpečnosť v súvislosti s týmto americkým čipom.
