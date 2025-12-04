Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína sa snaží zefektívniť vydávanie licencií na vývoz vzácnych zemín

Minimálne traja čínski výrobcovia magnetov zo vzácnych zemín získali licencie, ktoré im umožňujú urýchliť vývoz niektorým zákazníkom, informoval v utorok (2. 12.) Reuters.

Peking 4. decembra (TASR) - Čína sa snaží zefektívniť vydávanie licencií na vývoz vzácnych zemín. Prísľub Pekingu, že uľahčí export vzácnych zemín, bol jedným z hlavných výsledkov stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho náprotivku Si Ťin-pchinga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vláda sa aktívne prispôsobuje,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii hovorca ministerstva obchodu Che Ja-tung. Úrady podľa neho adaptujú všeobecné mechanizmy udeľovania licencií.

Čína začala meniť režim udeľovania exportných licencií na vzácne zeminy po stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga koncom októbra, ktoré zmiernilo obchodné napätie medzi oboma krajinami.
