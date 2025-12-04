< sekcia Ekonomika
Čína sa snaží zefektívniť vydávanie licencií na vývoz vzácnych zemín
Minimálne traja čínski výrobcovia magnetov zo vzácnych zemín získali licencie, ktoré im umožňujú urýchliť vývoz niektorým zákazníkom, informoval v utorok (2. 12.) Reuters.
Autor TASR
Peking 4. decembra (TASR) - Čína sa snaží zefektívniť vydávanie licencií na vývoz vzácnych zemín. Prísľub Pekingu, že uľahčí export vzácnych zemín, bol jedným z hlavných výsledkov stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho náprotivku Si Ťin-pchinga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vláda sa aktívne prispôsobuje,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii hovorca ministerstva obchodu Che Ja-tung. Úrady podľa neho adaptujú všeobecné mechanizmy udeľovania licencií.
Čína začala meniť režim udeľovania exportných licencií na vzácne zeminy po stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga koncom októbra, ktoré zmiernilo obchodné napätie medzi oboma krajinami.
