Čína sa stala druhým najväčším exportným trhom Nemecka

Berlín 9. decembra (TASR) - Čína sa v tomto roku stala druhým najväčším exportným trhom Nemecka, pričom z tejto pozície vytlačila Francúzsko. To dokazuje, ako pandémia nového koronavírusu ešte viac posilnila už aj tak vysokú závislosť proexportnej nemeckej ekonomiky od čínskeho trhu.



Ako v stredu uviedol nemecký štatistický úrad Destatis, na ktorý sa odvolal britský denník The Financial Times, nemecký export vzrástol v októbri medzimesačne o 0,8 %, čo predstavuje najslabšie tempo rastu od prepadu v marci a apríli.



"Napriek tomu, že v októbri sa rast vývozu spomalil, táto oblasť zostáva jednou z mála nádejí nemeckej ekonomiky na to, aby sa v 4. kvartáli vyhla výraznému poklesu," povedal ekonóm ING Carsten Brzeski.



Medziročne export klesol o 6,5 %, pričom výrazne sa znížil na trh USA, ktoré sú najväčším exportným trhom Nemecka, ako aj na trh susedného Francúzska. Do USA klesol vývoz o 10,5 % a na francúzsky trh o 11,4 %. Naopak, na trh Číny o 0,3 % vzrástol.