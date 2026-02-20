< sekcia Ekonomika
Čína sa v 2025 opäť stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka
V roku 2025 dosiahol objem dovozu a vývozu v obchode s Čínskou ľudovou republikou celkovo 251,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 2,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Čína opäť predbehla Spojené štáty a stala sa najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka. V roku 2025 dosiahol objem dovozu a vývozu v obchode s Čínskou ľudovou republikou celkovo 251,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 2,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čína bola najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka už v rokoch 2016 až 2023, kým ju v roku 2024 na prvom mieste nevystriedali Spojené štáty. Nemecký zahraničný obchod s najväčšou svetovou ekonomikou v minulom roku poznamenala colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Napriek poklesu o 5 % zostali USA druhým najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka s obratom zahraničného obchodu vo výške 240,5 miliardy eur.
Zároveň si udržali pozíciu najdôležitejšieho jednotného trhu pre Nemecko, rovnako ako v predchádzajúcich desiatich rokoch. Nemecké spoločnosti predali do USA tovar v hodnote 146,2 miliardy eur, čo je o 9,4 % menej ako v predchádzajúcom roku. Významné straty utrpeli nemeckí výrobcovia automobilov a automobilových komponentov s poklesom o 17,8 %.
Na druhom mieste medzi najdôležitejšími vývoznými destináciami Nemecka sa vlani umiestnilo Francúzsko nasledované Holandskom. Číne patrilo v tomto rebríčku až šieste miesto.
Čínske výrobky dominujú nemeckému dovozu od roku 2015. V minulom roku bola Čína opäť zďaleka najdôležitejšou dodávateľskou krajinou pred Holandskom a USA. Do Nemecka vyviezla tovar v hodnote 170,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 8,8 %.
