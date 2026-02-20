Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Ekonomika

Čína sa v 2025 opäť stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V roku 2025 dosiahol objem dovozu a vývozu v obchode s Čínskou ľudovou republikou celkovo 251,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 2,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Čína opäť predbehla Spojené štáty a stala sa najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka. V roku 2025 dosiahol objem dovozu a vývozu v obchode s Čínskou ľudovou republikou celkovo 251,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 2,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čína bola najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka už v rokoch 2016 až 2023, kým ju v roku 2024 na prvom mieste nevystriedali Spojené štáty. Nemecký zahraničný obchod s najväčšou svetovou ekonomikou v minulom roku poznamenala colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Napriek poklesu o 5 % zostali USA druhým najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka s obratom zahraničného obchodu vo výške 240,5 miliardy eur.

Zároveň si udržali pozíciu najdôležitejšieho jednotného trhu pre Nemecko, rovnako ako v predchádzajúcich desiatich rokoch. Nemecké spoločnosti predali do USA tovar v hodnote 146,2 miliardy eur, čo je o 9,4 % menej ako v predchádzajúcom roku. Významné straty utrpeli nemeckí výrobcovia automobilov a automobilových komponentov s poklesom o 17,8 %.

Na druhom mieste medzi najdôležitejšími vývoznými destináciami Nemecka sa vlani umiestnilo Francúzsko nasledované Holandskom. Číne patrilo v tomto rebríčku až šieste miesto.

Čínske výrobky dominujú nemeckému dovozu od roku 2015. V minulom roku bola Čína opäť zďaleka najdôležitejšou dodávateľskou krajinou pred Holandskom a USA. Do Nemecka vyviezla tovar v hodnote 170,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 8,8 %.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia