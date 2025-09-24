< sekcia Ekonomika
Čína sa vzdáva statusu rozvojovej krajiny v rámci WTO
Podľa globálnej organizácie táto zmena, ktorú dlho požadovali USA, pomôže urobiť obchodný systém spravodlivejším a vyváženejším.
Autor TASR
Ženeva/Peking 24. septembra (TASR) - Čína v stredu oznámila, že sa vzdá výhod, ktoré vyplývajú z jej postavenia rozvojovej krajiny v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Podľa globálnej organizácie táto zmena, ktorú dlho požadovali USA, pomôže urobiť obchodný systém spravodlivejším a vyváženejším. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Čínsky premiér Li Čchiang v utorok oznámil, že Peking už nebude na rokovaniach WTO o budúcich dohodách žiadať o tzv. výhody Zvláštneho a diferencovaného zaobchádzania (ZDZ), ktoré vyplývajú z jeho statusu rozvojovej krajiny. No aj naďalej sa bude nazývať rozvojovou krajinou, napriek tomu, že sa už nebude usilovať o výhody ZDZ.
Obchodné pravidlá WTO umožňujú rozvojovým krajinám väčšiu voľnosť pri využívaní vyšších ciel alebo dotácií na ochranu svojho priemyslu. Poskytujú im tiež dlhšie lehoty na realizáciu obchodných dohôd, môžu viesť k technickej pomoci zo zahraničia a ponúkajú im výnimky z niektorých pravidiel, ktoré dodržiavajú bohatšie krajiny.
Vzhľadom na to, že Čína je už dávno druhou najväčšou ekonomikou sveta, niektorí obchodní partneri, najmä Spojené štáty, argumentovali, že jej výhody v rámci WTO sú nespravodlivé. Podľa Washingtonu je reforma globálneho obchodného systému nemožná, pokiaľ sa veľké rozvojové krajiny týchto výhod nevzdajú.
„Toto je pre WTO kľúčový moment. Rozhodnutie Číny odráža záväzok k vyváženejšiemu a spravodlivejšiemu globálnemu obchodnému systému,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala.
Členovia WTO zvažujú rozsiahle reformy na oživenie tejto globálnej obchodnej organizácie, ktorú spochybnila vlna ciel zavedených Trumpovou administratívou.
Najnovší krok Číny by mohol pomôcť aj jej vzťahom s Washingtonom. Nie je jasné, či oznámenie povedie k lepšiemu prístupu zahraničného tovaru na veľký čínsky trh. USA a mnohé európske krajiny sa už dlho sťažujú na prekážky pri vývoze. Zmena sa týka iba prebiehajúcich a budúcich rokovaní, nie existujúcich dohôd.
Čínski predstavitelia zdôraznili, že rozhodnutie Pekingu bolo dobrovoľné a neznamená, že by sa mali týmto príkladom riadiť aj iné rozvojové krajiny.
Čína je krajina so strednými príjmami a vládni predstavitelia zdôraznili, že zostáva súčasťou rozvojového sveta. Ale zároveň sa čoraz viac stáva aj zdrojom pôžičiek a technickej pomoci pre iné krajiny, ktoré sa snažia vybudovať cesty, železnice, priehrady a iné významné projekty. Tie často realizujú veľké čínske štátne spoločnosti.
WTO tvrdí, že oficiálne nerozlišuje medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, ale niektoré krajiny sa samy identifikujú ako rozvojové.
