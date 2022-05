Čína sa znovu stáva významným centrom ťažby bitcoinov

Londýn/Peking 17. mája (TASR) - V Číne sa opäť aktívne ťažia bitcoiny, najpopulárnejšia digitálna mene na svete, aj napriek tomu, že vláda v Pekingu túto energeticky náročnú činnosť zakázala. Ukázala to v utorok britská štúdia.



Podľa vedcov z Cambridgeskej univerzity Spojené štáty zostávajú najväčšou krajinou v ťažbe bitcoinov, no hneď po nich nasleduje Čína. "Čína sa po náhlom náraste tajných ťažobných operácií opäť stáva veľkým ťažobným centrom," uvádza sa v štúdii.



Ťažobná aktivita v Číne klesla v polovici roku 2021 po tom, ako Peking proti nej zasiahol. Ale to sa rýchlo zmenilo, keďže čínski "baníci" premiestnili svoje prevádzky.



Vedci z Cambridge, ktorí skúmali údaje od septembra 2021 do januára 2022, zistili, že Čína sa v súčasnosti podieľa viac ako 21 % na ťažbe bitcoinov. USA medzitým predstavovali takmer 40 % tejto aktivity.



Bitcoiny sa "ťažia" riešením náročných úloh pomocou výkonných počítačov, ktoré spotrebúvajú obrovské množstvo elektriny. To vyvoláva obavy z negatívneho vplyvu ťažby na životné prostredie.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.