Čína: Sankcie prispeli k prudkému zvýšeniu exportu áut do Ruska

Peking 11. septembra (TASR) - Západné sankcie proti Rusku zvyšujú dopyt po automobiloch vyrobených v Číne. Tento trend môže pokračovať, pokiaľ budú sankcie v platnosti. Uviedlo to v pondelok čínske združenie výrobcov áut (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínski výrobcovia automobilov sa snažia tiež montovať vozidlá v Rusku a lokalizovať tam výrobu, povedal novinárom Sü Chaj-tung, zástupca hlavného inžiniera CAAM. "Na ruskom trhu je stále obrovský dopyt, ale ten nebude nevyhnutne závisieť len od dovozu," poznamenal. "Vývoz áut z Číny do Ruska bude v nasledujúcich dvoch - troch rokoch stále vysoký a potom čínsky automobilový sektor pravdepodobne zvýši svoju lokalizáciu na ruskom trhu," dodal.



Podľa údajov CAAM bolo Rusko hlavnou destináciou pre export automobilov z Číny počas prvých siedmich mesiacov 2023, pričom sa tam predalo 464.000 vozidiel. Druhé bolo Mexiko, kam smerovalo 224.000 áut z Číny. V minulom roku bolo pritom ešte Mexiko najväčším dovozcom čínskych áut s 254.000 kusmi, zatiaľ čo Rusko bolo piate s dovozom 162.000 vozidiel z ázijskej krajiny, ukazujú údaje CAAM.



Dovážané čínske autá majú teraz podiel vo výške 49 % na ruskom trhu, zatiaľ čo pred vojnou na Ukrajine to bolo len 7 %. Podľa analytickej spoločnosti Autostat v júni sa do Ruska doviezlo 40.000 kusov čínskych áut. Čínske firmy už tiež montujú vozidlá v Rusku a preberajú továrne, ktoré opustili západné automobilky.



Čína je najväčším automobilovým trhom na svete, no čínski výrobcovia vozidiel čoraz viac hľadajú možnosti aj v zahraničí, aby vybalansovali intenzívnu konkurenciu a slabnúci domáci dopyt.



Združenie CAAM v separátnej správe informovalo, že celkový predaj vozidiel v Číne vzrástol v auguste medziročne o 8,4 % na 2,58 milióna kusov. To predstavuje oživenie po poklese predaja o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Prispeli k tomu výraznejšie zľavy a daňové stimuly pre ekologické a elektrické vozidlá.



Za osem mesiacov do konca augusta sa predaj nových vozidiel v Číne zvýšil o 8 %.