Čína schválila plán výstavby uhoľných elektrární

Peking 14. apríla (TASR) - Čína plánuje do roku 2027 stavať uhoľné elektrárne v regiónoch, kde sú potrebné na pokrytie dopytu v čase špičky alebo na stabilizáciu siete. Vyplýva to z vládnej stratégie pre modernizáciu uhoľného priemyslu, ktorú schválila v pondelok čínska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stratégia môže vyvolať pochybnosti o záväzku Číny postupne znižovať využívanie uhlia v období rokov 2026 až 2030, hoci sa v nej uvádza, že nové uhoľné elektrárne budú fungovať ako záloha pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá závisí od slnečného svetla a veterných podmienok. Nové uhoľné elektrárne by mali podľa schválených usmernení produkovať o 10 % až 20 % menej emisií ako zariadenia, ktoré boli v prevádzke v roku 2024. Počíta sa aj s modernizáciou niektorých existujúcich uhoľných elektrární. Nové a modernizované elektrárne by mali byť takisto schopné bezpečne a spoľahlivo regulovať svoj výkon, aby pomohli pokryť špičkový dopyt po energii.



Plán nadväzuje na správu združenia čínskeho uhoľného priemyslu z minulého týždňa, podľa ktorej spotreba uhlia v druhej najväčšej svetovej ekonomike dosiahne svoj vrchol v roku 2028. Združenie uviedlo, že rastúca spotreba uhlia v energetickom a chemickom sektore v tomto roku podporí mierny nárast spotreby, čím sa vykompenzuje klesajúci dopyt v oceliarskom priemysle a odvetví stavebných materiálov.