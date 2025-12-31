< sekcia Ekonomika
Čína schválila projekty a investičný plán na 2026 za 36 mld. eur
Autor TASR
Peking 31. decembra (TASR) - Čínska štátna plánovacia komisia schválila prvý balík veľkých projektov a investičný plán na rok 2026 v objeme takmer 36 miliárd eur. Čínska vláda tak pokračuje v podpore ekonomiky, ktorá by na základe stanoveného cieľa zo začiatku roka mala tento rok vzrásť približne o 5 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čínska Národná komisia pre rozvoj a reformu (NDRC) v stredu uviedla, že schválila prvé kľúčové projekty a investičný plán pre štátny rozpočet na rok 2026 v celkovej hodnote 295 miliárd jüanov (35,88 miliardy eur). Hovorca komisie Li Čchao povedal, že zhruba 220 miliárd jüanov bolo vyčlenených na 281 projektov, ktoré sú súčasťou kľúčových národných a bezpečnostných stratégií, ako sú napríklad podzemné produktovody. Zvyšných 75 miliárd jüanov bude smerovať do 673 projektov určených napríklad na ochranu životného prostredia a znižovanie emisií CO2.
Druhá najväčšia ekonomika sveta uvoľnila v tomto roku v rámci takýchto programov zhruba 800 miliárd jüanov. Vláda sa tak usiluje v súčasnej nepriaznivej situácii vo svete stabilizovať rast a zároveň posilniť bezpečnosť v oblasti energetiky, infraštruktúry a prírodných zdrojov.
(1 EUR = 8,2216 CNY)
