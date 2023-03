Peking 5. marca (TASR) - Čína si na tento rok stanovila skromnejší cieľ ekonomického rastu, a to na úrovni okolo 5 %. Ten zverejnila v nedeľu na úvod výročného zasadnutia parlamentu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čínska ekonomika zaznamenala minulý rok rast ekonomiky o 3 %, čo predstavuje jeden z najslabších rastov za takmer polstoročie. Vývoj hospodárstva v roku 2022 výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, pre ktorú Čína prijala tvrdé obmedzenia. Tie zasiahli viaceré kľúčové sektory hospodárstva ako doprava, cestovný ruch, služby či priemysel. K tomu sa navyše pridala kríza v realitnom sektore.



Čínsky premiér Li Kche-čchiang poukázal na potrebu stabilizácie ekonomiky a zvýšenia spotreby. Vláda si zároveň stanovila cieľ vytvoriť tento rok v mestách približne 12 miliónov pracovných miest. To je o niečo ambicióznejší cieľ oproti minulému roku, keď si stanovila za cieľ vytvoriť 11 miliónov pracovných pozícií. Naďalej však poukázala na pretrvávajúce riziká v realitnom sektore.



Ako Li Kche-čchiang dodal, vláda tento rok počíta s rozpočtovým schodkom na úrovni 3 % HDP. V porovnaní so stanoveným cieľom v minulom roku je tak o niečo vyšší, keďže na rok 2022 si čínska vláda stanovila schodok rozpočtu na úrovni 2,8 % HDP.



Čo sa týka tohtoročného cieľa ekonomického rastu, ten je na dolnej hranici očakávaní. Zdroje z čínskej vlády totiž len nedávno pre agentúru Reuters uviedli, že vládny cieľ hospodárskeho rastu by mohol byť stanovený až na 6 %. Okrem toho je slabší aj v porovnaní s cieľom stanoveným na minulý rok, ktorý predstavoval približne 5,5 %.



Ako povedal Alfredo Montufar-Helu, šéf v Pekingu sídliaceho Čínskeho centra inštitútu Conference Board, stanovenie vyššieho tempa rastu by si vyžadovalo mohutné vládne stimuly, čo by "ešte prehĺbilo štrukturálne nerovnováhy", ktoré sa Čína snaží riešiť. "Skromnejší cieľ zvládne skôr," dodal Montufar-Helu, podľa ktorého tento cieľ zároveň signalizuje, že čínsku ekonomiku čakajú v súčasnom roku nemalé komplikácie.