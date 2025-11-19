< sekcia Ekonomika
Čína si naďalej drží pozíciu najväčšieho obchodného partnera Nemecka
Autor TASR
Wiesbaden 19. novembra (TASR) - Tak ako za osemmesačné obdobie, aj za obdobie od januára do konca septembra bola najväčším obchodným partnerom Nemecka Čína. Predstihla tak Spojené štáty, za čím sú najmä dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Objem obchodu medzi Nemeckom a Čínou dosiahol od januára do konca septembra 185,9 miliardy eur, uviedol Destatis. Výsledky však do veľkej miery ovplyvnil dovoz Nemecka z Číny. Za 9-mesačné obdobie vzrástol dovoz Nemecka z Číny medziročne o 8,5 % na 124,5 miliardy eur, zatiaľ čo nemecký vývoz klesol o 12 % na 61,4 miliardy eur.
Na druhej strane, celkový objem obchodu s USA klesol medziročne o 3,9 % na 184,7 miliardy eur. O návrate na čelo rebríčka najväčších obchodných partnerov Nemecka informoval Destatis aj za osem mesiacov roka, keď vtedy celkový obchod Číny s Nemeckom dosiahol 163,4 miliardy eur, zatiaľ čo obchod s USA 162,8 miliardy eur. Čína si prvé miesto v tomto rebríčku držala v rokoch 2016 až 2023. V roku 2024 ju z neho vytlačili práve Spojené štáty, čo sa po návrate Trumpa do Bieleho domu zmenilo.
Za poklesom vzájomného obchodu Nemecka a USA sú najmä americké dovozné clá, ktoré viedli k poklesu nemeckého exportu do USA. Za deväť mesiacov tohto roka klesol o 7,8 %. Dovoz vzrástol, avšak iba o 2 %.
Celková hodnota exportu Nemecka do USA na úrovni 112,7 miliardy eur však naďalej drží Spojené štáty na prvom mieste. USA si tak pozíciu najväčšieho exportného trhu pre nemecké tovary udržujú od roku 2015 napriek zvýšeným dovozným clám. V tomto rebríčku dosiahla Čína iba šieste miesto.
