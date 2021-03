Čína si nestanovila cieľ pre rast ekonomiky v novom päťročnom pláne

Peking 8. marca (TASR) - Rozhodnutie Číny nestanoviť si cieľ hospodárskeho rastu v rámci nového päťročného plánu, poskytne politikom viac priestoru na to, aby sa mohli prispôsobiť neistotám a reagovať na zmeny. Vyhlásil to v pondelok vysoký predstaviteľ štátnej plánovacej komisie.



Čína do svojho ekonomického plánu na roky 2021 - 2025, ktorý v piatok (5. 3.) predložila zákonodarcom, na rozdiel od predchádzajúceho plánu päťročnice z roku 2016 nezahrnula žiadne konkrétne ciele hospodárskeho rastu.



Zaviazala sa však, že počas päťročného obdobia udrží rast v „primeranom“ rozpätí. A v tomto roku si dala za cieľ dosiahnuť zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o viac ako 6 %. Vlani musela pritom svoj cieľ znížiť po vypuknutí pandémie nového koronavírusu začiatkom roka.



Chu Cu-cchaj, zástupca riaditeľa Národnej komisie pre rozvoj a reformy, v pondelok na tlačovej konferencii na okraj zasadania parlamentu uviedol, že ročný cieľ pre hospodársky rast umožní Číne aktívnejšie a ľahšie zvládnuť všetky druhy rizík a flexibilnejšie reagovať ako pri cieľoch na päťročné obdobie.



Dodal, že to tiež pomôže usmerniť vládne agentúry, aby sa sústredili na zvyšovanie kvality a efektívnosti hospodárskeho rastu.



"Sme presvedčení, že HDP si udrží určitú úroveň (počas nasledujúcich piatich rokov)," vyhlásil.



Uviedol tiež, že ciele Pekingu v oblasti nezamestnanosti, energetiky a uhlíkovej náročnosti v rokoch 2021 - 2025 sú spojené s HDP.



Cieľom Číny je udržať mieru nezamestnanosti v rokoch 2021 - 2025 okolo úrovne 5,5 % a znížiť energetickú náročnosť o 13,5 % v uvedenom období.



Druhá najväčšia svetová ekonomika v minulom roku vzrástla o 2,3 %. Ako jediná spomedzi veľkých ekonomík tak vlani aj napriek pandémii zaznamenala rast, hoci jeho tempo bolo najslabšie za niekoľko dekád.



Čína je presvedčená o dosiahnutí svojho hospodárskeho cieľa pre rok 2021, uviedol na rovnakom brífingu Ning Ťi-če, ďalší predstaviteľ plánovacej komisie a dodal, že čínska ekonomika v období január - február pokračovala v stabilnom zotavovaní sa. To sa začalo vlani v 2. kvartáli, keď Čína uvoľnila blokády na zastavenie šírenia koronavírusu.



Ning Ťi-če však varoval pred rizikami a výzvami, ktorým tento rok bude čeliť ekonomika, pričom poukázal na „pochmúrny a komplikovaný“ globálny obraz.



„Základ domáceho ekonomického zotavovania nie je dostatočne pevný, spotreba obyvateľov je stále obmedzená a rastu investícií chýba dynamika,“ poznamenal a dodal, že zvlášť malé firmy čelia mnohým ťažkostiam.