Čína si šetrí fiškálne stimuly pre prípad obchodnej vojny s USA

Peking 24. marca (TASR) - Čína si šetrí sľubované fiškálne stimuly pre prípad obchodnej vojny s USA, signalizuje pomalšia implementácia rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Zdá sa, že čínska vláda sa neponáhľa s plnením svojho rozpočtu, pretože Peking si ponecháva výdavkovú silu, aby mohol čeliť prípadným škodám spôsobeným vyššími clami na export do USA.



Podľa výpočtov agentúry Bloomberg založených na údajoch, ktoré v pondelok zverejnilo ministerstvo financií, kombinované výdavky všeobecného verejného rozpočtu a účtu vládneho fondu za prvé dva mesiace 2025 stúpli na 5,65 bilióna CNY (719,96 miliardy eur), čo je o 2,9 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. To predstavuje približne 13,38 % z výdavkov, ktoré vláda plánuje na celý rok, čo je najslabší začiatok plnenia rozpočtu od roku 2022.



"Výdavky sa mierne spomalili najmä preto, že vláda si potrebuje odložiť fiškálnu silu na budúce neistoty, aby mohla podporiť ďalšie zotavovanie ekonomiky," uviedol hlavný stratég Australia & New Zealand Banking Group Čao-pcheng Sing.



Spotreba, investície a priemyselná výroba v Číne počas prvých dvoch mesiacov 2025 expandovali viac, ako sa očakávalo, čím Peking získal čas, kým bude musieť uvoľniť ďalšie stimuly.



Čínski predstavitelia tvrdia, že majú dostatok priestoru a nástrojov na pomoc ekonomike. Tá sa v nasledujúcich mesiacoch dostane pod väčší tlak, keď sa prejaví vplyv ciel. Navyše, americký prezident Donald Trump hrozí ich ďalším zvýšením.



(1 EUR = 7,8477 CNY)