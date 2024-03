Čína si stanovila ambiciózny rast ekonomiky

Peking 5. marca (TASR) - Čína chce tento rok dosiahnuť 5-percentný rast ekonomiky, čo predstavuje rovnaké tempo rastu, aké si Peking stanovil na rok 2023. Vláda zároveň plánuje znížiť rozpočtový deficit v porovnaní s predchádzajúcim rokom o takmer jeden percentuálny bod. Viacerí analytici však tvrdia, že vzhľadom na inú situáciu, než v akej bola vláda v minulom roku, sa takýto ambiciózny cieľ Pekingu len ťažko podarí dosiahnuť. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Čínsky premiér Li Čchiang na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu v utorok oznámil, že v roku 2024 chce vláda dosiahnuť rast hospodárstva na úrovni približne 5 %. To je rovnaký cieľ, aký si Čína vytýčila v minulom roku. Za ten sa jej pritom podarilo pôvodný cieľ prekonať, keďže čínska ekonomika vzrástla vlani až o 5,2 % po tom, ako v roku 2022 zaznamenala rast o 3 %.



Analytici však poukazujú na fakt, že situácia čínskej ekonomiky je momentálne iná než pred rokom, keď mohla stavať na tom, že rok 2022 bol výrazne poznačený pandémiou nového koronavírusu. Vlani tak ťažila z nízkeho porovnávacieho základu, ktorý v tomto roku už bude ťažké uplatniť.



"Rast na úrovni 5 % bude v tomto roku omnoho ťažšie dosiahnuť, pretože porovnávací základ je tentoraz omnoho vyšší než v predchádzajúcom roku," povedal Tao Chuan, hlavný analytik v spoločnosti Soochow Securities. Zároveň to však signalizuje, že vláda plánuje výrazne podporiť ekonomiku. Aj v tom sú však niektorí ekonómovia skeptickí. Ako povedal Tommy Xie, šéf oddelenia prieskumov pre oblasť Veľkej Číny v banke OCBC, masívne vládne stimuly sú nepravdepodobné, keďže podpore ekonomiky prostredníctvom fiškálnych stimulov bude v tomto období stáť v ceste viacero prekážok.



Ani Medzinárodný menový fond (MMF) nepredpokladá v tomto roku 5-percentný rast ekonomiky. Už skôr uviedol, že rast čínskeho hospodárstva odhaduje v roku 2024 na úrovni 4,6 %. Navyše, v ďalších rokoch očakáva postupné spomaľovanie až na 3,5 % v roku 2028.



Čínska vláda si zároveň stanovila za cieľ zníženie rozpočtového deficitu na 3 % HDP. V minulom roku dosiahol po revízii 3,8 % HDP.



Tohtoročnú mieru inflácie očakáva na úrovni 3 %. To je rovnaká úroveň, akú si za cieľ stanovila pri inflácii aj na začiatku roka 2023, zároveň však predstavuje prudké zrýchlenie v porovnaní s reálne dosiahnutým rastom spotrebiteľských cien za minulý rok. Ten predstavoval 0,2 %.



Vláda chce okrem toho vytvoriť tento rok v mestách viac než 12 miliónov nových pracovných miest. To by malo umožniť udržať mieru nezamestnanosti okolo 5,5 %.