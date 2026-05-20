Čína si v udržala pozíciu najväčšieho obchodného partnera Nemecka
Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol nemecký obchod s tovarom s Čínou hodnotu 61,5 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 20. mája (TASR) - Čína si v 1. štvrťroku tohto roka udržala pozíciu najväčšieho obchodného partnera Nemecka, jej odstup od USA, ktoré zaznamenali druhé miesto v rebríčku, sa však výrazne zmenšil. Dôvodom je pokles nemeckého exportu na čínsky trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Tá zverejnila svoje výpočty a výpočty nemeckej organizácie zahraničného obchodu (GTAI), ktoré vychádzali z predbežných údajov nemeckého štatistického úradu Destatis.
Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol nemecký obchod s tovarom s Čínou hodnotu 61,5 miliardy eur. Na druhom mieste skončili USA, s ktorými Nemecko zaznamenalo hodnotu obchodu s tovarom na úrovni 60 miliárd eur. Tretím najväčším obchodným partnerom Nemecka bolo na začiatku tohto roka Holandsko, pričom hodnota nemeckého obchodu s tovarom v tomto prípade dosiahla 52,8 miliardy eur.
Vzhľadom na to, že USA sú v tesnom závese za Čínou, je možné, že počas roka sa opäť vrátia na pozíciu najväčšieho obchodného partnera Nemecka, povedala expertka GTAI Christina Otteová. Dôvodom je výrazný pokles nemeckého vývozu do Číny. Ten za prvé tri mesiace roka dosiahol 18 miliárd eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 12,5 %. Čína tak za dané obdobie klesla na 9. miesto v rebríčku najväčších odberateľov nemeckých produktov a hrozí, že za celý rok sa dostane mimo prvej desiatky.
Naopak, dovoz čínskych tovarov do Nemecka sa v 1. kvartáli zvýšil o 6,4 % na 43,5 miliardy eur, dodala Otteová. Zároveň uviedla, že počíta s jeho ďalším rastom.
Čo sa týka nemeckého vývozu do USA, ten v 1. štvrťroku klesol o 12 % zhruba na 36 miliárd eur. Napriek tomu Spojené štáty zostali najväčším exportným trhom pre nemecké produkty pred Francúzskom (vývoz na tento trh dosiahol 31,4 miliardy eur) a Holandskom, kde Nemecko vyviezlo v 1. kvartáli svoje produkty za 29,1 miliardy eur.
