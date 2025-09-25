< sekcia Ekonomika
Čína signalizuje, že nákupy sóje z USA budú závisieť od vývoja ciel
Spojené štáty by mali zrušiť neodôvodnené clá a vytvoriť podmienky na rozšírenie vzájomného obchodu, uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu.
Autor TASR
Peking 25. septembra (TASR) - Spojené štáty by mali zrušiť neodôvodnené clá a vytvoriť podmienky na rozšírenie vzájomného obchodu, uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu v odpovedi na otázku, či má Čína stále záujem o sóju z USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čína, najväčší svetový nákupca sóje, si zatiaľ nezarezervovala žiadne dodávky z tohtoročnej jesennej úrody v USA a preorientovala sa na producentov v Južnej Amerike, napísala agentúra Reuters. Nevyriešené obchodné spory, ktoré zastavili vývoz do Číny, by tak mohli amerických pestovateľov sóje pripraviť o miliardy dolárov.
Hlavný čínsky obchodný vyjednávač Li Čcheng-kang sa v pondelok (22. 9.) stretol s politickými a podnikateľskými lídrami z oblasti amerického Stredozápadu, centra pestovania sóje v USA. To vyvolalo optimizmus, že druhá najväčšia svetová ekonomika by mohla obnoviť nákupy sóje ešte predtým, ako Čína a USA otvoria rozsiahlejšie obchodné rokovania. Vyjednávači oboch krajín sa majú vo štvrtok opäť stretnúť na ministerstve financií vo Washingtone, uviedla agentúra Reuters.
