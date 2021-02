Čína skúma možnosť obmedziť vývoz prvkov vzácnych zemín

Peking 16. februára (TASR) - Čína skúma možnosť obmedzenia vývozu prvkov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové na výrobu moderných zbraní vrátane amerických bojových lietadiel F-35. Uviedli to zdroje, ktoré sa zúčastnili na rokovaniach so zástupcami čínskej vlády.



Čína je najväčším producentom prvkov vzácnych zemín, pričom na celosvetovej produkcii sa podieľa zhruba 80 %. Vzťahy Pekingu s USA, ale aj s európskymi štátmi sa však v posledných rokoch výrazne zhoršili a ukazuje sa, že sa to nezmení ani po nástupe nového amerického prezidenta Joea Bidena.



Ako informoval britský denník The Financial Times, zdroje z čínskeho priemyslu uviedli, že vládni predstavitelia ich požiadali o informácie, do akej miery by prípadné vývozné reštrikcie zasiahli firmy v USA a Európe vrátane zbrojárskych podnikov.



"Vláda chce vedieť, či by USA mali problém s výrobou lietadiel F-35, ak by Čína vývoz zastavila," povedal jeden z poradcov vlády, ktorý si neželal byť menovaný. Zdroje z priemyslu dodali, že Peking chce vedieť najmä to, ako rýchlo by si USA dokázali zabezpečiť alternatívne zdroje prvkov vzácnych zemín a zvýšiť vlastnú produkčnú kapacitu.