Čína sľúbila pomoc firmám s clami v USA

Peking 30. júla (TASR) - Najvyšší čínski predstavitelia sľúbili pomoc firmám, ktoré zápasia s americkými clami. Ale vláda sa zdržala výraznejších opatrení po tom, ako sa jej obchodné rokovania s USA tento týždeň skončili bez jasného výsledku, čo udržiava firmy a plánovačov v neistote. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vplyvné politbyro vládnucej Komunistickej strany sa na svojom letnom stretnutí o ekonomickom plánovaní zaviazalo stabilizovať zahraničný obchod a investície.



„Musíme pomôcť podnikom zahraničného obchodu, ktoré vážne zasiahli clá, posilniť finančnú podporu a podporovať integrovaný rozvoj domáceho a zahraničného obchodu,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra Sinchua v správe o stretnutí za zatvorenými dverami. Spomenula v nej zľavy na vývozné dane a pilotné zóny voľného obchodu, ale neuviedla žiadne ďalšie podrobnosti.



Nejednoznačný výsledok obchodných rokovaní s USA v dňoch 28. a 29. júla v Štokholme necháva otvorenú otázku vyšších ciel na čínsky vývoz do USA po skončení prímeria.



Obe krajiny sa v máji v Ženeve dohodli na vzájomnom znížení ciel o 115 % na 90 dní. Clá na čínsky tovar dovážaný do USA tak klesli na 30 % a na americký dovoz do Číny na 10 %. Platnosť tejto dohody má vypršať 12. augusta.



Čínsky vicepremiér Che Li-feng po rokovaniach vo Švédsku uviedol, že obe strany sa dohodli na práci na predĺžení termínu colného prímeria. Americká strana vyhlásila, že o predĺžení sa diskutovalo, ale nebolo o ňom rozhodnuté.



Minister financií USA Scott Bessent po rokovaniach novinárom povedal, že prezident Donald Trump rozhodne, či predĺži colné prímerie, alebo či sa clá vrátia na vyššiu úroveň. „Ešte sme to neschválili,“ povedal Bessent, hoci zdôraznil, že rokovania boli „veľmi konštruktívne“.



Čína zostáva jednou z najväčších výziev pre Trumpovu administratívu po tom, čo uzavrela dohody o clách s ďalšími kľúčovými partnermi vrátane Británie, Japonska a Európskej únie. Mnohí analytici očakávali, že rokovania v Štokholme povedú k predĺženiu súčasných colných sadzieb.



Stretnutie politbyra pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga prevažne zopakovalo priority Pekingu na tento rok vrátane potreby „uvoľniť domáci dopyt“, ktorý zaostáva. To vedie k prudkému nárastu exportu v odvetviach, ktoré nedokážu nájsť odbyt doma. Politbyro zdôraznilo tiež potrebu podporovať zamestnanosť a zabrániť „rozsiahlemu návratu chudoby“.



Ekonomika „preukázala silnú vitalitu a odolnosť,“ uvádza sa v správe Sinchua. Uznala však mnoho rizík a problémov, ako sú tvrdá konkurencia, ktorá viedla k škodlivým cenovým vojnám medzi automobilkami a niektorými ďalšími výrobcami, a nadmerná kapacita v niektorých odvetviach.



Čínska ekonomika v období apríl až jún vzrástla medziročne o 5,2 %. Napriek prestávke vo vyšších clách čínske firmy pociťujú ťažkosti. Zisky v priemysle klesli v prvej polovici roka o 1,8 % a v júni o 4,3 %, podľa údajov zo začiatku tohto týždňa.