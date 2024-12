Čína sľúbila stabilizáciu ekonomiky, neuviedla podrobnosti o stimuloch

Peking 12. decembra (TASR) - Čínski lídri uzavreli vo štvrtok dvojdňové stretnutie v Pekingu, kde sa zaviazali prijať proaktívnejší prístup pri posilňovaní druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ale neuviedli žiadne podrobnosti o nových stimulačných opatreniach. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Najvyšší predstavitelia krajiny sa na výročnom stretnutí Ústrednej ekonomickej pracovnej konferencie (Central Economic Work Conference, CEWC), ktoré sa konalo 11. až 12. decembra, zaviazali zvýšiť rozpočtový deficit, vydať viac dlhu a uvoľniť menovú politiku, aby udržali stabilné tempo hospodárskeho rastu, keďže sa pripravujú na ďalšie obchodné napätie so Spojenými štátmi.



Stretnutie sa tento rok uskutočnilo v čase, keď druhá najväčšia svetová ekonomika nerastie tak, ako vláda plánovala. Dôvodmi sú vážna kríza na trhu s nehnuteľnosťami, vysoký dlh lokálnych vlád a slabý domáci dopyt. Jedným z mála svetlých bodov je export, ktorý však čelí hrozbe vyšších ciel v USA, keď sa Donald Trump vráti do Bieleho domu.



"Nepriaznivý vplyv, ktorý priniesli zmeny vo vonkajšom prostredí, sa prehĺbil," uviedli štátne médiá po skončení sa konferencie.



Najnovšie sľuby sa niesli v rovnakom duchu ako pondelkové (9. 12.) vyhlásenie politbyra, najvyššieho rozhodovacieho orgánu v Číne. Politbyro signalizovalo, že Peking je pripravený nasadiť stimuly potrebné na zmiernenie dôsledkov akéhokoľvek zvýšenia ciel. Čínski predstavitelia pritom sľúbili "primerane uvoľnenú" menovú politiku, proaktívnejšie fiškálne páky a "nekonvenčné proticyklické úpravy".



"Je potrebné zaviesť aktívnejšiu fiškálnu politiku, zvýšiť pomer fiškálneho deficitu, zvýšiť vydávanie ultradlhodobých špeciálnych štátnych dlhopisov a zvýšiť vydávanie a používanie špeciálnych dlhopisov miestnych vlád," uvádza sa v súhrne CEWC. Lídri sa zaviazali tiež, že znížia požiadavky na bankové rezervy a "včas" znížia úrokové sadzby.



To ukazuje, že Čína je ochotná ísť ešte hlbšie do dlhu, pričom uprednostňuje, aspoň v krátkodobom horizonte, rast pred finančnými rizikami, uviedli analytici.



Peking si na konferencii stanovuje ciele pre hospodársky rast, rozpočtový deficit, emisiu dlhov a ďalšie premenné na budúci rok. Ciele boli dohodnuté na tomto stretnutí, ale oficiálne budú zverejnené až na výročnom zasadnutí parlamentu v marci.



Agentúra Reuters minulý mesiac uviedla, že vládni poradcovia odporučili Pekingu, aby si v budúcom roku ponechal cieľ rastu okolo 5 % nezmenený. V správe CEWC bolo uvedené, že je "nevyhnutné udržať stabilný ekonomický rast", ale konkrétne číslo sa v nej nespomína.