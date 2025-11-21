< sekcia Ekonomika
Čína smeruje k výrobe 7,9 milióna elektromobilov v roku 2025
Produkcia elektromobilov v Čine za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahla 6,5 milióna kusov, čo je o 45 % viac ako v predchádzajúcom roku. A rastie rýchlejšie ako globálny predaj elektromobilov.
Autor TASR
Peking 21. novembra (TASR) - Čína je na dobrej ceste k tomu, aby vyrobila 7,9 milióna plne elektrických vozidiel v tomto roku. Upevní si tak svoju dominanciu v globálnej výrobe elektromobilov. Uviedol to v piatok nemecký automobilový analytik Ferdinand Dudenhöffer pre agentúru DPA, ktorej správu prevzala TASR.
Produkcia elektromobilov v Čine za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahla 6,5 milióna kusov, čo je o 45 % viac ako v predchádzajúcom roku. A rastie rýchlejšie ako globálny predaj elektromobilov.
Podľa konzultačnej firmy PwC sa globálny predaj plne elektrických automobilov za rovnaké obdobie zvýšil o 36 %. To znamená, že Čína má čoraz väčší podiel na svetovej produkcii.
Na porovnanie, v nemeckých závodoch sa za prvých deväť mesiacov 2025 vyrobilo približne 916.000 elektromobilov, uviedla priemyselná skupina VDA.
Čínska automobilka BYD zostáva najväčším výrobcom elektromobilov s takmer 1,6 miliónmi kusov, čo predstavuje necelú štvrtinu čínskej produkcie. BYD zároveň expanduje na európske trhy. Druhá priečka patrí spoločnosti Geely, ktorá vyrobila 836.000 elektromobilov a tretia je Tesla so 603.000 kusmi, povedal Dudenhöffer.
Čína si upevňuje svoju úlohu svetového centra pre výrobu elektromobilov. To predstavuje pre Nemecko, ktoré je tradične jedným z popredných svetových výrobcov automobilov, veľkú konkurenčnú výzvu, dodal.
Produkcia elektromobilov v Čine za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahla 6,5 milióna kusov, čo je o 45 % viac ako v predchádzajúcom roku. A rastie rýchlejšie ako globálny predaj elektromobilov.
Podľa konzultačnej firmy PwC sa globálny predaj plne elektrických automobilov za rovnaké obdobie zvýšil o 36 %. To znamená, že Čína má čoraz väčší podiel na svetovej produkcii.
Na porovnanie, v nemeckých závodoch sa za prvých deväť mesiacov 2025 vyrobilo približne 916.000 elektromobilov, uviedla priemyselná skupina VDA.
Čínska automobilka BYD zostáva najväčším výrobcom elektromobilov s takmer 1,6 miliónmi kusov, čo predstavuje necelú štvrtinu čínskej produkcie. BYD zároveň expanduje na európske trhy. Druhá priečka patrí spoločnosti Geely, ktorá vyrobila 836.000 elektromobilov a tretia je Tesla so 603.000 kusmi, povedal Dudenhöffer.
Čína si upevňuje svoju úlohu svetového centra pre výrobu elektromobilov. To predstavuje pre Nemecko, ktoré je tradične jedným z popredných svetových výrobcov automobilov, veľkú konkurenčnú výzvu, dodal.