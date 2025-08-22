< sekcia Ekonomika
Čína sprísnila reguláciu dodávok vzácnych zemín
Čína čoraz viac kontroluje export vzácnych zemín. V apríli v rámci reakcie na zvýšenie ciel zo strany USA pridala na zoznam vývozných obmedzení niekoľko vzácnych zemín a magnetov.
Autor TASR
Peking 22. augusta (TASR) - Čína sprísnila reguláciu dodávok vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čína, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom vzácnych zemín, v piatok vydala nové nariadenia týkajúce sa regulácie ťažby, tavenia a separácie kritických minerálov, ktoré sú kľúčové pre zelenú transformáciu, čím ešte viac sprísnila kontrolu nad ich dodávkami.
Peking už predtým reguloval a manažoval ťažbu, tavenie a separáciu vzácnych zemín prostredníctvom kvótového systému. Nové pravidlá však budú zahŕňať aj dovážané suroviny, uviedlo čínske ministerstvo priemyslu a informačných technológií.
Zahrnutie dovážanej rudy podľa analytikov signalizuje ďalšie sprísnenie regulácie dodávok. Návrh vyvolal odpor zo strany firiem, ktoré sa obávajú o prístup k surovinám.
Čína čoraz viac kontroluje export vzácnych zemín. V apríli v rámci reakcie na zvýšenie ciel zo strany USA pridala na zoznam vývozných obmedzení niekoľko vzácnych zemín a magnetov.
Čína, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom vzácnych zemín, v piatok vydala nové nariadenia týkajúce sa regulácie ťažby, tavenia a separácie kritických minerálov, ktoré sú kľúčové pre zelenú transformáciu, čím ešte viac sprísnila kontrolu nad ich dodávkami.
Peking už predtým reguloval a manažoval ťažbu, tavenie a separáciu vzácnych zemín prostredníctvom kvótového systému. Nové pravidlá však budú zahŕňať aj dovážané suroviny, uviedlo čínske ministerstvo priemyslu a informačných technológií.
Zahrnutie dovážanej rudy podľa analytikov signalizuje ďalšie sprísnenie regulácie dodávok. Návrh vyvolal odpor zo strany firiem, ktoré sa obávajú o prístup k surovinám.
Čína čoraz viac kontroluje export vzácnych zemín. V apríli v rámci reakcie na zvýšenie ciel zo strany USA pridala na zoznam vývozných obmedzení niekoľko vzácnych zemín a magnetov.