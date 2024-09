Čína spustila antidumpingové vyšetrovanie dovozu kanadskej repky

Peking 9. septembra (TASR) - Čína oznámila, že začala antidumpingové vyšetrovanie dovozu repky z Kanady. Urobila tak dva týždne po tom, ako kanadská vláda informovala, že od októbra zavedie na elektrické autá vyrábané v Číne 100-percentné dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vyšetrovanie, ktoré potrvá jeden rok, bude skúmať dovoz kanadskej repky za celý minulý rok. Uviedlo to v pondelok čínske ministerstvo obchodu, ktoré zároveň oznámilo, že už predbežné dôkazy a informácie poukazovali na dumping zo strany Kanady.



Pre Ottawu by prípadné uvalenie ciel zo strany Číny bolo zlou správou. Viac než 50 % repky jarnej známej aj ako kanola exportovanej z Kanady smeruje práve do Číny, ktorá je najväčším dovozcom tejto komodity na svete. Čína nakúpila v minulom roku 5,5 milióna ton kanoly v hodnote 3,72 miliardy USD (3,35 miliardy eur). V rámci tohto objemu až 94 % doviezla práve z Kanady.



Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že toto vyšetrovanie je diametrálne odlišné v porovnaní s diskriminačnými opatreniami, ktoré prijala Kanada a ktoré podľa neho porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Kanada koncom augusta oznámila, že od 1. októbra zavedie na dovoz elektromobilov vyrábaných v Číne, ako aj na dovoz čínskej ocele a hliníka, dovozné clá. V prípade ocele a hliníka stanovila clá na 25 %, avšak v prípade elektrických áut až 100 %, čo je úroveň, pre ktorú sa už pred niekoľkými mesiacmi rozhodli USA.



Čína reagovala okamžite a na druhý deň po oznámení kanadskej vlády pohrozila Kanade odvetnými opatreniami. Týždeň na to informovala, že začne antidumpingové vyšetrovanie dovozu kanadskej repky a niektorých chemických produktov. Čo sa týka antidumpingového vyšetrovania dovozu kanoly, Peking oznámil, že sa začína okamžite, pričom by sa malo ukončiť do 9. septembra budúceho roka. Za určitých okolností sa však môže predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.



(1 EUR = 1,1103 USD)