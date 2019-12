Čína trvá na tom, že zníženie ciel je podmienkou pre dohodu s USA

Peking 5. decembra (TASR) - Čína trvá na tom, že clá sa musia znížiť, ak Peking a Washington majú dosiahnuť čiastočnú obchodnú dohodu. Vo štvrtok to uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng. Potvrdil tak postoj Pekingu, že zrušenie niektorých ciel je podmienkou pre uzavretie dohody.



"Čínska strana si myslí, že ak sa obe strany dohodnú na čiastočnej dohode, primerane by sa mali znížiť aj clá," povedal Kao novinárom. Dodal, že obe strany zostávajú v úzkom kontakte.



Hlavný čínsky vyjednávač, viceprezident Liou Che, minulý týždeň telefonoval s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom a ministrom financií Stevenom Mnuchinom a hovorili o "hlavných problémoch".



Pôvodne sa očakávalo, že USA a Čína už v novembri uzavrú čiastočnú dohodu, ktorá by mala byť prvým stupňom ku komplexnej obchodnej dohode medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ak sa neuzavrie dohoda, USA 15. decembra prijmú ďalšie clá na čínske tovary v hodnote okolo 156 miliárd USD (140,78 miliardy eur).



Trump a Lighthizer nechcú rušiť clá v rámci čiastočnej dohody, ktorá nerieši kľúčové sporné body, ako je krádež duševného vlastníctva a transfer technológií, pretože to nepovažujú za výhodné pre USA, uviedol pre Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.



(1 EUR = 1,1081 USD)