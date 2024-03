Čína údajne odobrila spoločný podnik Stellantisu a Leapmotor

Paríž 6. marca (TASR) - Navrhovaný spoločný podnik, ktorý by umožnil automobilovej skupine Stellantis vyrábať a predávať elektrické vozidlá spoločnosti Leapmotor mimo Číny, získal podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou súhlas čínskych regulačných úradov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínska Národná komisia pre rozvoj a reformy (NDRC) schválila spoločný podnik, uviedol jeden zo zdrojov a dodal, že dohoda ešte čaká na schválenie zo strany regulačných orgánov na iných trhoch.



Francúzsko-talianska automobilová skupina Stellantis v októbri minulého roka kúpila podiel 21 % v čínskej spoločnosti Leapmotor za 1,6 miliardy amerických dolárov (1,47 miliardy eur). V rámci tejto dohody oznámili zúčastnené strany vytvorenie spoločného podniku, v ktorom má mať Stellantis kontrolný podiel 51 %. Štvrtá najväčšia automobilová skupina na svete má zároveň získať exkluzívne práva na výrobu, vývoz a predaj produktov Leapmotor mimo Číny.



Minulý mesiac generálny riaditeľ skupiny Stellantis Carlos Tavares uviedol, že automobilka by mohla vyrábať elektrické vozidlá založené na technológii Leapmotor v Európe, Severnej Amerike alebo na iných trhoch, kde potrebuje modely, ktoré dokážu cenovo konkurovať čínskym výrobcom. Stellantis odmietol informácie komentovať a predstaviteľov čínskeho regulačného úradu sa nepodarilo zastihnúť.



Plány na vytvorenie spoločného podniku prišli v čase rastúceho obchodného napätia medzi Čínou a Európskou úniou, ktorá vyšetruje, či výrobcovia elektrických vozidiel v Číne nevyužívajú neférovú štátnu podporu. Európska komisia v stredu oznámila, že začne s colnou registráciou dovozu čínskych elektromobilov, čo znamená, že by ich mohli zasiahnuť retroaktívne clá, ak sa v rámci vyšetrovania zistí, že čerpajú nespravodlivé dotácie.



(1 EUR = 1,0849 USD)