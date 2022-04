Čína údajne umožní americkým regulátorom prístup k auditom firiem

Peking 1. apríla (TASR) - Čínske regulačné úrady sa pripravujú na to, že už v polovici tohto roka dajú regulátorom v USA plný prístup k audítorskej dokumentácii väčšiny z viac než 200 čínskych firiem kótovaných v New Yorku. Tento ojedinelý ústupok by vyriešil dlhoročný spor medzi Washingtonom a Pekingom a zabránil ďalšiemu odpájaniu dvoch najväčších svetových ekonomík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Čínska komisia pre cenné papiere CSRC a ďalšie regulačné orgány pripravujú návrh rámca, ktorý by umožnil väčšine čínskych firiem, aby sa ich akcie naďalej mohli obchodovať na newyorskej burze, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Vláda sa však pripravuje aj na to, že niektoré štátne firmy a súkromné firmy, ktoré majú citlivé údaje, budú musieť odísť z americkej burzy.



Rámec by mal jasne definovať, ktoré údaje Peking považuje za citlivé a prípadné ohrozenie bezpečnosti. Regulátori diskutujú, či spoločnosti, ktoré spracúvajú spotrebiteľské dáta, ako je napríklad Alibaba Group Holding, automaticky patria do tejto kategórie, uviedol jeden zo zdrojov. Dodal, že spracovávanie veľkého objemu takýchto informácií ešte nemusí nevyhnutne znamenať, že by takáto firma mohla vyvolávať bezpečnostné obavy.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri finalizovala pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Začiatkom marca potom vymenovala prvé štyri menšie firmy, ktoré neplnia americkú legislatívu, a koncom marca pridala ďalšie, medzi nimi aj Baidu.



Washington už dlho požaduje plný prístup k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking však z dôvodu bezpečnostných obáv zakazuje inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.



Ak by to Peking dovolil, ukončil by sa tým desaťročie trvajúci spor. V opačnom prípade by zrejme čínske firmy museli v roku 2024 opustiť americkú burzu. Kompromis by tiež signalizoval ochotu Číny, že okrem bezpečnostných obáv tiež myslí na investorov a firmy, čo by mohlo pomôcť jej ekonomike, ktorá aktuálne čelí viacerým problémom.



Goldman Sachs odhaduje, že americkí inštitucionálni investori majú v amerických depozitných certifikátoch (ADR) čínskych firiem okolo 200 miliárd USD (180,16 miliardy eur).



Nasdaq Golden Dragon China Index, ktorý sleduje čínske firmy obchodované na burze v New Yorku, počas uplynulých 12 mesiacov padol takmer o 60 % a v 1. štvrťroku zaznamenal najhorší kvartálny výsledok od roku 2008. Jedným z hlavných dôvodov tohto negatívneho vývoja bol práve aj strach z dekótovania týchto firiem.



Po správe o možnom riešení sporu týkajúceho sa sprístupnenia pokladov auditov sa americké akcie čínskych firiem v predburzovom obchodovaní v piatok výrazne posilnili. Akcie Alibaba v predburzovom obchodovaní stúpli takmer o 8 %, JD.com o vyše 6 %, Pinduoduo o vyše 10 % a Baidu o 11 %.



(1 EUR = 1,1101 USD)