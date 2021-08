Čína udržiava normálnu komunikáciu s USA o obchode

Peking 26. augusta (TASR) - Čína udržiava "normálnu komunikáciu" o obchode so Spojenými štátmi americkými. Vyhlásila to vo štvrtok čínska vláda. Obchod je totiž jednou z mála oblastí, v ktorých tento rok nedochádza k vzájomnej konfrontácii dvoch najväčších ekonomík sveta.



Washington a Peking podpísali takzvanú prvú fázu obchodnej zmluvy ešte v januári 2020, pred rozšírením ochorenia COVID-19 vo svete. Pakt požaduje, aby Čína počas dvoch rokov zvýšila nákupy amerického vývozu o 200 miliárd USD (170,42 miliardy eur).



Ekonómovia tvrdia, že Peking zaostáva pri plnení tohto cieľa, čiastočne v dôsledku pandémie. Platnosť paktu má vypršať na konci roka 2021.



„Vždy sme zdôrazňovali, že obe strany by mali spolupracovať, vytvárať atmosféru a podmienky na presadzovanie realizácie dohody,“ povedal novinárom na otázku o americko-čínskych obchodných rozhovoroch hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng.



„Obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma stranami je v záujme oboch krajín a ich ľudí,“ dodal.



Aj keď sa obchodné vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta od podpisu dohody upokojili, bilaterálne vzťahy sú napäté pre nezhody v otázkach od pôvodu nového koronavírusu po nároky Pekingu v Juhočínskom mori.



Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v stredu (25. 8.) obvinila Čínu zo šikanovania susedov v juhovýchodnej Ázii. Druhýkrát za dva dni zaútočila na Peking počas návštevy v tomto regióne, pretože Washington sa snaží zastaviť rastúci ekonomický a vojenský vplyv Číny a presvedčiť partnerov v Ázii, aby ho prevzali.



Svetlým bodom vo vzájomných vzťahoch USA a Číny je len užšia spolupráca pri riešení zmien klímy.



(1 EUR = 1,1736 USD)