Čína: USA by mali niesť plnú zodpovednosť za ekonomické turbulencie

Peking 11. apríla (TASR) - Spojené štáty by mali niesť plnú zodpovednosť za globálne ekonomické turbulencie, ktoré rozpútal colný režim amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyhlásili to v piatok zástupcovia Číny. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Clá USA spôsobili, že globálna ekonomika, globálne trhy a multilaterálne obchodné systémy utrpeli vážne otrasy, uviedol hovorca pekinského ministerstva obchodu. „USA by za to mali niesť plnú zodpovednosť,“ dodal.



Peking tvrdí, že rozhodnutie Trumpa zmraziť clá pre iné krajiny na 90 dní prišlo čiastočne po nátlaku Číny, keď oznámila ďalšie odvetné clá na americký tovar. „Pod tlakom Číny a ďalších strán Spojené štáty dočasne pozastavili uvalenie vysokých recipročných ciel na niektorých obchodných partnerov,“ uviedol hovorca ministerstva obchodu.



Podľa separátnej správy AFP najvyšší predstavitelia Európskej únie (EÚ) a čínski lídri by mali v júli usporiadať samit v Číne pri príležitosti 50. výročia vzájomných vzťahov. EÚ oznámila plány na samit v januári, predtým, ako sa Trump ujal úradu a začal zavádzať clá. Šéfovia dvoch hlavných inštitúcií EÚ - Rady Európy a Európskej komisie pravidelne organizovali samity s čínskym vedením, no v roku 2024 sa nestretli. „Spolupracujeme s Čínou, aby sme stanovili dátum stretnutia, ktoré by sa malo konať v Číne v druhej polovici júla,“ povedal predstaviteľ Európskej rady.



Európsky blok čelí chúlostivej situácii, keď sa snaží rokovať s nepredvídateľnými predstaviteľmi USA, aby sa vyhol clám a zároveň udržať líniu v rámci vlastných obchodných záujmov v Číne.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok naliehal na EÚ, aby sa spojila s Pekingom a odolala „jednostrannému šikanovaniu“ s odkazom na vysoké clá, ktoré USA uvalili na dovoz z Číny.



Čína v piatok oznámila, že od soboty (12. 4.) zvýši clá na tovar z USA z 84 % na 125 % po tom, ako USA zdvihli clá pre Čínu na 145 %. To ešte viac vystupňuje obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta.



Trump zaviedol tiež clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a automobilov z celého sveta. Pre EÚ zatiaľ platia clá vo výške 10 % na iné tovary, ktoré sa po 90 dňoch odkladu môžu zvýšiť. Americké clá spôsobili otrasy na trhoch a vyvolali obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky.



Peking v piatok vyhlásil, že bude „ignorovať“ akékoľvek ďalšie zvyšovanie amerických ciel na čínsky tovar, keďže súčasné colné sadzby znamenajú, že už nie je akceptovaný.



Čína sa teraz snaží zlepšiť vzťahy s ostatnými obchodnými partnermi vrátane EÚ. Rokovania so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom v Pekingu sa v piatok zamerali na spoluprácu s Úniou uprostred súčasného obchodného konfliktu. Začiatkom týždňa eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao telefonicky diskutovali o rozšírení obchodných vzťahov.