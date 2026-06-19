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Čína uvalí na austrálske hovädzie mäso 55-percentné dovozné clo
Rozhodla tak potom, ako dovoz austrálskeho hovädzieho mäsa dosiahol stanovenú ročnú kvótu.
Autor TASR
Peking 19. júna (TASR) - Čína oznámila, že zavedie na dovoz hovädzieho mäsa z Austrálie 55-percentné clá. Rozhodla tak potom, ako dovoz austrálskeho hovädzieho mäsa dosiahol stanovenú ročnú kvótu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Cena hovädzieho mäsa v Číne v posledných rokoch klesá. Podľa analytikov je za tým nadbytok tejto komodity na trhu a slabnúci dopyt, čo je dôsledok spomaľovania rastu čínskej ekonomiky. Na druhej strane sa zvyšuje dovoz do krajiny, ktorá je pre štáty ako Austrália kľúčovým trhom.
Čínski chovatelia dobytka a producenti hovädzieho mäsa sa však na rozsah dovozu sťažovali s tým, že poškodzuje domáci biznis. Čínske ministerstvo obchodu preto na prelome rokov stanovilo dovozné kvóty na hovädzie mäso. V prípade dosiahnutia celoročnej kvóty sa potom voči danej krajine uplatní dodatočné 55-percentné clo.
Dovoznú kvótu pre Austráliu na rok 2026 stanovila Čína na 205.000 ton a ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že v týchto dňoch bola prekonaná. Od soboty 20. júna preto začína na austrálske hovädzie mäso uplatňovať 55-percentné dovozné clo. Austrálska vláda už v januári, krátko potom, ako Čína oznámila kvóty a dovozné clá, dala najavo sklamanie z takéhoto rozhodnutia. Austrálski podnikatelia v tejto oblasti varovali, že krok Číny poškodí vzájomný obchod v hodnote viac než jedna miliarda austrálskych dolárov, čo v prepočte predstavuje 611,17 milióna eur.
(1 EUR = 1,6362 AUD)
Cena hovädzieho mäsa v Číne v posledných rokoch klesá. Podľa analytikov je za tým nadbytok tejto komodity na trhu a slabnúci dopyt, čo je dôsledok spomaľovania rastu čínskej ekonomiky. Na druhej strane sa zvyšuje dovoz do krajiny, ktorá je pre štáty ako Austrália kľúčovým trhom.
Čínski chovatelia dobytka a producenti hovädzieho mäsa sa však na rozsah dovozu sťažovali s tým, že poškodzuje domáci biznis. Čínske ministerstvo obchodu preto na prelome rokov stanovilo dovozné kvóty na hovädzie mäso. V prípade dosiahnutia celoročnej kvóty sa potom voči danej krajine uplatní dodatočné 55-percentné clo.
Dovoznú kvótu pre Austráliu na rok 2026 stanovila Čína na 205.000 ton a ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že v týchto dňoch bola prekonaná. Od soboty 20. júna preto začína na austrálske hovädzie mäso uplatňovať 55-percentné dovozné clo. Austrálska vláda už v januári, krátko potom, ako Čína oznámila kvóty a dovozné clá, dala najavo sklamanie z takéhoto rozhodnutia. Austrálski podnikatelia v tejto oblasti varovali, že krok Číny poškodí vzájomný obchod v hodnote viac než jedna miliarda austrálskych dolárov, čo v prepočte predstavuje 611,17 milióna eur.
(1 EUR = 1,6362 AUD)