Čína uvalí na výrobky z USA dodatočné dovozné clá vo výške 34 %

Peking 4. apríla (TASR) - Čína v piatok oznámila nové clá a obmedzenia voči Spojeným štátom. Je to odveta za rozsiahle clá, ktoré tento týždeň na Čínu uvalil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínske ministerstvo financií uviedlo, že na americké výrobky stanovuje dodatočné dovozné clo vo výške 34 %. Je to rovnaká výška, v akej Trump stanovil recipročné clá na Čínu. Odvetné čínske clá sa budú týkať všetkého amerického tovaru dovážaného do Číny, pričom platiť začnú 10. apríla.



Okrem toho čínske ministerstvo obchodu oznámilo kontrolu vývozu do USA na viaceré prvky vzácnych zemín. Nové obmedzenia sa týkajú napríklad samária, gadolínia, terbia, dysprózia, lutécia, skandia a ytria, pričom do platnosti vstupujú dnešným dňom.