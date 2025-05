Čína uvažuje o možnosti začať obchodné rokovania s USA

Peking/Washington 2. mája (TASR) - Čína uvažuje o možnosti začať obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Táto správa zlepšila náladu na globálnych finančných trhoch. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Čína uviedla, že posudzuje návrhy USA na začatie obchodných rokovaní. Tým by sa otvorila cesta dvom najväčším svetovým ekonomikám na začatie rozhovorov s cieľom vyriešiť obchodnú vojnu, ktorá otriasla finančnými trhmi a ochromila globálnu hospodársku aktivitu.



Vysokopostavení predstavitelia USA nedávno „prostredníctvom relevantných strán viackrát“ oslovili Čínu v nádeji, že sa začnú rokovania o clách, uviedol v piatok vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva obchodu.



Peking zopakoval svoju požiadavku, aby USA zrušili všetky jednostranné clá. V opačnom prípade by to znamenalo „absolútny nedostatok úprimnosti“ zo strany Washingtonu a „ďalšie ohrozenie vzájomnej dôvery“.



„Ak chcú USA rokovať, mali by preukázať svoju úprimnosť a byť pripravené napraviť svoj nesprávny prístup a zrušiť jednostranné clá,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Čínsky offshore jüan po tomto vyhlásení posilnil voči americkému doláru o 0,14 %. Vyhlásenie takisto podporilo ceny ropy a akciové trhy.



Najnovšie komentáre Pekingu nasledovali po sérii protichodných vyhlásení administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho vedenia o tom, či prebiehajú rozhovory. Ani jedna zo strán totiž nechce ukázať, že ustúpila a ako prvá iniciovala rokovania.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa agentúry Reuters v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že „Číňania sa chcú stretnúť a hovoriť“, pričom naznačil, že rokovania sa čoskoro začnú.



Hoci sa zdá, že Peking signalizuje svoju pripravenosť zapojiť sa do rokovaní s Trumpovou administratívou, analytici upozornili, že dosiahnutie komplexnej dohody bude zložité a časovo náročné.



Čína sa predovšetkým musí pred začatím akýchkoľvek rokovaní vyrovnať s Trumpovou nepredvídateľnosťou, myslí si šéf pre Čínu spoločnosti Eurasia Group Dan Wang. „Je ťažké začať rokovania, pretože Trump je chaotický. Čína nebude riskovať stratu kontroly nad situáciou len kvôli rokovaniam,“ povedal Wang.