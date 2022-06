Čína uvažuje o tom, že predsa len umožní Ant Group vstúpiť na burzu

Peking 9. júna (TASR) - Čína uvažuje o tom, že predsa len umožní fintechu Ant Group vstúpiť na burzu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Čínske regulačné úrady opäť diskutujú o potenciálnej prvotnej emisii (IPO) spoločnosti Ant Group, ktorú kontroluje miliardár Jack Ma, uviedol Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Čínska komisia pre cenné papiere CSRC údajne vytvorila tím, ktorý má prehodnotiť plán Ant Group týkajúci sa vstupu spoločnosti na burzu. Na správy pozitívne zareagovali americké akcie koncernu Alibaba Group Holdings, ktorý vlastní v Ant približne tretinu, a vo štvrtok v predburzovom obchodovaní sa posilnili o viac než 4 %.



Peking začiatkom novembra 2020 prinútil Ant Group zrušiť dvojité IPO na šanghajskej a hongkonskej burze, čo bol tiež začiatok sprísňovania regulácie v čínskom technologickom sektore, ktorý spôsobil výrazné oslabenie akcií čínskych technologických firiem. V poslednom čase prichádzajú signály, že regulačný tlak Pekingu na technologický sektor by sa mohol zmierniť.



Prípadné IPO Ant Group by podľa analytikov bolo pre investorov signálom konca sprísňovania regulácie. Peking prinútil Ant Group, aby sa reorganizoval a stal sa z neho finančný holding.