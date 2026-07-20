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Čína v 1. polroku vyviezla do Ruska automobily za 6,24 miliardy USD
V segmente nákladných vozidiel hodnota čínskeho vývozu pre ruský trh v sledovanom období vzrástla o 55,2 % na 456,17 miliardy USD.
Autor TASR
Peking 20. júla (TASR) - Čína v prvom polroku vyviezla do Ruska osobné automobily v celkovej hodnote 6,24 miliardy dolárov (5,46 miliardy eur), čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 134,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje čínskej colnej správy.
V segmente nákladných vozidiel hodnota čínskeho vývozu pre ruský trh v sledovanom období vzrástla o 55,2 % na 456,17 miliardy USD. Vývoz automobilových komponentov posilnil o 14,3 % 1,19 miliardy USA. Celková hodnota čínskeho automobilového vývozu do Ruska tak vzrástla o 97,4 % na 7,89 miliardy USD z približne štyroch miliárd USD v prvom polroku 2025.
Osobné automobily, nákladné vozidlá a komponenty v prvom polroku zodpovedali za približne 13 % celkového čínskeho vývozu do Ruska, ktorého hodnota sa zvýšila o 28,4 % na 60,6 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1435 USD)
V segmente nákladných vozidiel hodnota čínskeho vývozu pre ruský trh v sledovanom období vzrástla o 55,2 % na 456,17 miliardy USD. Vývoz automobilových komponentov posilnil o 14,3 % 1,19 miliardy USA. Celková hodnota čínskeho automobilového vývozu do Ruska tak vzrástla o 97,4 % na 7,89 miliardy USD z približne štyroch miliárd USD v prvom polroku 2025.
Osobné automobily, nákladné vozidlá a komponenty v prvom polroku zodpovedali za približne 13 % celkového čínskeho vývozu do Ruska, ktorého hodnota sa zvýšila o 28,4 % na 60,6 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1435 USD)