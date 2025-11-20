< sekcia Ekonomika
Čína v októbri druhý mesiac po sebe nedoviezla z USA žiadnu sóju
Dovoz z krajín Južnej Ameriky vzrástol na rekordnú úroveň.
Autor TASR
Peking 20. novembra (TASR) - Čína v októbri už druhý mesiac po sebe nedoviezla z USA žiadnu sóju, zatiaľ čo dovoz z krajín Južnej Ameriky vzrástol na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje čínskej colnej správy.
Podľa údajov colnej správy sa v mesiaci október nezrealizoval žiadny dovoz sóje z USA. V rovnakom mesiaci minulého roka doviezla Čína zo Spojených štátov 541,4 milióna ton sójových bôbov. Nulový dovoz je výsledkom vysokých dovozných ciel, ktoré Peking uvalil na niektoré americké produkty po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol vysoké clá na čínske tovary. Čína je najväčším svetovým dovozcom sóje.
Dovoz z Brazílie minulý mesiac medziročne vzrástol o 28,8 % na 7,12 milióna ton, čo predstavuje 75,1 % celkového dovozu sóje do Číny, zatiaľ čo dodávky z Argentíny vzrástli o 15,4 % na 1,57 milióna ton. Celkový dovoz sóje do Číny dosiahol v októbri 9,48 milióna ton, čo predstavuje rekord za daný mesiac.
Koncom októbra Čína po rokovaniach medzi najvyššími predstaviteľmi oboch krajín súhlasila s obnovením nákupov americkej sóje. Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva si čínsky štátny poľnohospodársky podnik COFCO u amerických producentov od konca októbra zarezervoval viac ako milión ton sóje.
