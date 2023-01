Čína v roku 2022 viac ako strojnásobila export do Severnej Kórey

Peking/Pchjongjang 20. januára (TASR) - Čína v minulom roku 2022 zvýšila svoj export do Severnej Kórey viac ako trojnásobne, keď sa prevádzka nákladných vlakov medzi oboma krajinami obnovila po jej prerušení, ktoré malo obmedziť šírenie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, vývoz z Číny do Severnej Kórey sa v roku 2022 zvýšil o 247,5 % na 894 miliónov USD (826,63 milióna eur), ukázali v piatok oficiálne údaje čínskej colnej správy.



Najvýznamnejšími exportnými položkami z hľadiska hodnoty boli sójový olej, pneumatiky, kryštálový cukor, tabak a nemenované lieky.



Pchjongjang si začiatkom roka 2022 vytvoril veľké zásoby čínskeho zdravotníckeho tovaru vrátane masiek a ventilátorov.



Severná Kórea vyhlásila víťazstvo nad ochorením COVID-19 vlani v auguste, ale v decembri ešte kúpila 2,27 milióna masiek, 12.000 teplomerov a 40.000 párov zdravotníckych gumených rukavíc z Číny, ukázali obchodné údaje z Pekingu.



Medzitým severokórejský parlament načrtol plány na normalizáciu priemyselnej výroby a splnenie svojich ekonomických cieľov v tomto roku, informovali vo štvrtok (19. 1.) štátne médiá.



Premiér Kim Tok pochválil krajinu za "úspešné zvládnutie najhorších otrasov od jej vzniku" počas epidémie ochorenia COVID-19. A dodal, že cieľom kabinetu je urobiť rok 2023 "rokom veľkého obratu a zmeny vo vývoji" pri príležitosti 75. výročia založenia krajiny.



Severná Kórea po vypuknutí pandémie uzavrela svoje hranice pre takmer všetok obchod a dodávky produktov z Číny obnovila až v roku 2022. To zvýšilo bilaterálnu obchodnú výmenu v minulom roku na 1,03 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 226 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021.



(1 EUR = 1,0815 USD)