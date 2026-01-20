< sekcia Ekonomika
Čína v roku 2025 vyviezla do Ruska 632.300 osobných áut
Autor TASR
Peking 20. januára (TASR) - Vývoz osobných automobilov čínskej výroby, medzi nimi aj minibusov s maximálne deviatimi sedadlami vrátane vodiča, do Ruska klesol v minulom roku o 42 % na 632.300 kusov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na údaje čínskej štátnej správy.
Čína v sledovanom období dodala na ruský trh automobily v celkovej hodnote 8,46 miliardy amerických dolárov (7,27 miliardy eur), čo predstavuje pokles o 44,3 %. Rusku v tomto ukazovateli naďalej patrí prvé miesto spomedzi všetkých krajín, ktoré nakupujú automobily z Číny. V roku 2025 ho nasledovali Spojené arabské emiráty (8,06 miliardy USD), Spojené kráľovstvo (6,86 miliardy USD), Belgicko (6,59 miliardy USD) a Mexiko (6,34 miliardy USD).
Podľa údajov colnej správy Čína v minulom roku zvýšila svoj vývoz motorových vozidiel o 30 % na 8,32 milióna kusov. Ich hodnota dosiahla 142,45 miliardy USD, z čoho na osobné automobily pripadalo 110,41 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1631 USD)
