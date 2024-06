Čína varovala pred možnou obchodnou vojnou s EÚ pred návštevou Habecka

Peking 21. júna (TASR) - Čína v piatok varovala, že eskalujúce nezhody s Európskou úniou (EÚ) v súvislosti so zavedením ciel na dovoz elektrických vozidiel by mohli spustiť obchodnú vojnu. Peking to uviedol v deň, keď tam pricestoval nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, pričom navrhované európske clá majú byť jedným z hlavných bodov vzájomných rokovaní. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Habeck je prvým vysokým európskym predstaviteľom, ktorý pricestoval na návštevu Číny, odkedy Brusel oznámil vysoké clá na dovoz elektrických vozidiel z ázijskej krajiny v rámci boja s nadmernými dotáciami Pekingu. To vyvolalo protiopatrenia a ostrú kritiku zo strany čínskych lídrov.



Čínski výrobcovia automobilov tento týždeň vyzvali Peking, aby zvýšil clá na dovoz európskych áut na benzín. Čínska vláda v rámci odvety začala dampingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z EÚ.



"Zodpovednosť leží výlučne na strane EÚ," uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Dodal, že európska strana pri vyšetrovaní núti čínske podniky, aby jej poskytli príliš veľa informácií.



Habeckova návšteva sa považuje za príležitosť pre Nemecko vysvetliť čínskym predstaviteľom clá a zároveň zmierniť riziko odvetných opatrení Pekingu, ktoré by mohli poškodiť nemecké podniky.



Hlas Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, má v EÚ mimoriadnu váhu. Poprední výrobcovia automobilov v Nemecku sa postavili proti clám EÚ. Berlín vyzval na dialóg a zároveň očakáva, že Čína urobí kompromis.



Nemecké automobilky by odvetné kroky Číny zasiahli najviac, keďže takmer tretina ich tržieb pochádzala z ázijskej krajiny.



Obchodné vzťahy EÚ s druhou najväčšou svetovou ekonomikou sa po oznámení ciel na elektromobily prepadli na nové minimum.



Čínske štátne médiá však trojdňovú návštevu Habecka vykreslili ako šancu na zmiernenie napätia. Nemecko by malo hľadať konsenzus, uviedli niektorí experti podľa čínskeho štátom kontrolovaného denníka Global Times.



Habeck však pred cestou tlmil očakávania, pokiaľ ide o to, čo sa dá počas jeho návštevy vyriešiť.



Nemecko chce na jednej strane väčší prístup svojich firiem na obrovský čínsky trh a zároveň sa snaží zbaviť "rizika prílišnej závislosti svojej ekonomiky od jednej krajiny".



Experti pritom tvrdia, že ekonomické a politické faktory poukazujú na väčší význam obchodnej výmeny Nemecka s USA. Podľa predbežných údajov v 1. štvrťroku 2024 dosiahol obchod Nemecka s Čínou hodnotu 60 miliárd eur, čo bolo menej ako 63 miliárd eur v prípade obchodu Nemecka s USA. Čína tak prišla o pozíciu najväčšieho obchodného partnera Nemecka, na ktorej sa držala osem rokov po sebe.



Oficiálne čísla zverejnené v piatok tento posun ešte podčiarkli: nemecký vývoz do Číny klesol v máji medziročne o 14 %, zatiaľ čo vývoz do USA vzrástol o 4,1 %.