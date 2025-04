Čína varuje WTO, že americké clá vážne poškodia chudobné krajiny

Peking 12. apríla (TASR) - Americké clá „vážne poškodia“ chudobné krajiny, varoval čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao šéfku Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaovú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Tieto americké recipročné clá spôsobia rozvojovým krajinám, predovšetkým najmenej rozvinutým krajinám, vážne škody a mohli by dokonca vyvolať humanitárnu krízu,“ povedal Wang v piatok (11. 4.) v telefonáte šéfke WTO Ngozi Okonjo-Iwealaovej.



„Spojené štáty neustále zavádzajú colné opatrenia, čím vnášajú do sveta obrovskú neistotu a nestabilitu a spôsobujú chaos na medzinárodnej ako aj na domácej úrovni v USA,“ dodal Wang.



Peking v piatok oznámil, že jeho odvetné clá vo výške 125 % na americký tovar začnú platiť v sobotu. Washington predtým uvalil na čínsky tovar smerujúci do USA clo 145 %.



Čína tiež signalizovala, že zrejme bude ignorovať akékoľvek ďalšie zvýšenie ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Pekingu už pre dovozcov totiž nemá ekonomický zmysel nakupovať v USA.



Čína tiež vyhlásila, že v súvislosti s najnovšími clami USA podá žalobu na WTO.