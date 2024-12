Čína verí, že tento rok dosiahne cieľ v oblasti hospodárskeho rastu

Peking 10. decembra (TASR) - Čína verí, že v tomto roku dosiahne svoj cieľ v oblasti hospodárskeho rastu. Vyhlásil to v utorok prezident Si Ťin-pching, ktorý tiež uviedol, že Čína bude naďalej hrať úlohu najväčšieho motora svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Čína si tento rok stanovila za cieľ dosiahnuť rast hospodárstva o približne 5 %. Si Ťin-pching v utorok zároveň upozornil, že obchodné vojny nemajú žiadnych víťazov. Dúfa preto, že Spojené štáty, najväčšia svetová ekonomika, budú spolupracovať s Čínou, citovali prezidenta čínske štátne médiá.



Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý sa na budúci rok vráti do Bieleho domu, rozpútal počas svojho prvého funkčného obdobia vyčerpávajúcu obchodnú vojnu s Čínou. Obvinil pritom Peking z krádeže duševného vlastníctva a iných "nekalých" praktík. Trump sľúbil, že po nástupe do úradu 20. januára uvalí ešte vyššie clá na Čínu, ktorá zápasí s neistým zotavovaním ekonomiky po pandémii.



"Colné vojny, obchodné vojny a technologické vojny sú v rozpore s historickými trendmi a ekonomickými pravidlami a nemajú víťazov," povedal Si Ťin-pching o čínsko-amerických vzťahoch na stretnutí s niekoľkými šéfmi veľkých medzinárodných finančných inštitúcií v Pekingu, podľa štátnej televízie CCTV. "Čína je ochotná udržiavať dialóg s vládou USA, rozširovať spoluprácu a podporovať rozvoj čínsko-amerických vzťahov stabilným, zdravým a udržateľným smerom," vyhlásil.



Si Ťin-pching na stretnutí ďalej uviedol, že Čína plne verí v dosiahnutie plánovaného rastu ekonomiky o zhruba 5 % v roku 2024, aj napriek stagnujúcej domácej spotrebe, vysokej nezamestnanosti a dlhotrvajúcej kríze v obrovskom sektore nehnuteľností. Oficiálne údaje colného úradu pritom v utorok ukázali, že čínsky export minulý mesiac rástol pomalšie, ako sa očakávalo, zatiaľ čo dovoz opäť klesol. To podčiarkuje ťažkosti, ktorým Čína stále čelí.



Vývoz do zahraničia v tomto roku predstavoval vzácne svetlé miesto v čínskej ekonomike, keďže domáce výdavky sú slabé a pretrvávajúce problémy v sektore nehnuteľností vystrašili investorov. Podľa analytikov však rast exportu môže odrážať snahu o určité "predzásobenie". Zahraniční kupci, ktorí sa obávajú ďalšej patovej situácie v obchode, sa ponáhľajú s nákupmi čínskeho tovaru predtým, ako Trump zavedie clá. Experti predpovedajú, že potom sa dynamika exportu pravdepodobne zmierni.



Pokles dovozu v novembri pritom poukazuje na naďalej utlmený dopyt a nevýrazné výdavky spotrebiteľov v Číne. Investori pozorne sledujú signály od čínskych lídrov, ktorí sa tento týždeň zišli v Pekingu na sériu kľúčových rokovaní o ekonomickom plánovaní na nadchádzajúci rok. Politbyro, najvyšší rozhodovací orgán Číny, v pondelok vyzvalo na "energickú" podporu spotreby a uvoľnenie menovej politiky v roku 2025.



Pozorovatelia však stále čakajú na oznámenie konkrétnych politických opatrení, najmä opatrení na výrazné zvýšenie spotreby. V najbližších dňoch sa v Pekingu uskutoční ďalšie kľúčové stretnutie o hospodárskej politike. Dúfajú tak, že "vnesie viac svetla, najmä do oblasti fiškálnej politiky".